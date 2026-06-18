Curtea de Apel Paris a decis pe 18 iunie „predarea imediată” către autoritățile române a fugarului Paul de România, condamnat în 2020 în dosarul Ferma Băneasa. Decizia însă nu este definitivă, după cum subliniază Ministerul român al Justiției.

„Astăzi, 18 iunie a.c., Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată către autoritățile române a lui Paul de România, în cadrul procedurii judiciare desfășurate în baza cooperării dintre autoritățile competente din România și Franța”, a transmis Ministerul român al Justiției.

Ministerul român al Justiției mai menționează că decizia instanței franceze reprezintă „un succes al cooperării judiciare eficciente dintre România și Franța”.

Până la decizia de joi, Franța a refuzat, însă, de mai multe ori, extrădarea fugarului Paul de România.

„Menționăm că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment și că în prezent, sus-numitul se află sub control judiciar”, a mai comunicat Ministerul Justiției.

Reamintim că Paul al României a fugit din România în anul 2020, când a fost condamnat de

Editor : M.G.