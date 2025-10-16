O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să plăteasă zeci de mii de euro pentru transfer

O studentă din Constanța a câștigat în instanță procesul împotriva unei facultăți de medicină care i-a cerut să plătească 32.500 de euro pentru un transfer. Suma este echivalentă cu taxa de școlarizare pentru toți cei 6 ani de studii. Judecătorii au considerat că obligația era impusă printr-o clauză abuzivă, iar universitatea trebuie acum să restituie întreaga sumă.

În vara anului 2023, o studentă în anul întâi la facultatea de medicină din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad a cerut transferul la o altă facultate, mai aproape de casă, în Constanța.

Universitatea i-a transmis că aprobă acest transfer și că îi va acorda toate documentele necesare, însă doar după plata taxei aferente tuturor celor 6 ani de studiu, adică 32.500 euro. Studenta a decis să plătească această sumă pentru a realiza transferul, însă ulterior a dat în judecată instituția de învățământ superior și a câștigat.

În primă instanță, judecătorul a considerat taxa ca fiind una abuzivă, a dispus returnarea întregii sume cu dobândă aferentă și, de asemenea, a dispus ca Universitatea din Arad să acopere și cheltuielile de judecată.

Decizia nu este definitivă, ea fiind deja atacată în apel de universitate.

Editor : A.P.