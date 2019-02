Fostul ministru şi primar al Craiovei Lia Olguţa Vasilescu (PSD) afirmă, referitor la anunţul Laurei Codruţa Kovesi că a fost citată de către Secţia de investigare a magistraţilor exact înainte de audierea în Parlamentul European pentru candidatura de procuror-şef european, că aceasta ar trebui să îşi amintească de politicienii care au fost acuzaţi de DNA fix în campania electorală.

Olguţa Vasilescu: Kovesi să le spună de abuzuri celor acuzaţi fix în campanie electorală FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

"Am trăit s-o văd şi pe-asta! Laura Codruţa Kovesi se plânge că e abuzată de 'statul de drept'! Când? Exact când îşi făcea campanie să devină procuror şef european... Pe bune? Să le spună asta celor care au fost acuzaţi fix în campanie electorală! Păi să aibă încredere în Justiţie, zic! Că parcă aşa era şlagărul 'penalilor'... Şi, ca să lucrăm cu materialul clientului, 'nişte penaaaaali, vor să conducă ţara!' Bine, în speţa de faţă, chiar Europa! Sau 'în politică nu există prezumţia de nevinovăţie (ea fiind susţinută politic de grupul PPE), iar persoanele asupra cărora planează suspiciuni rezonabile trebuie să facă un pas lateral'. Am citat corect, nu? P.S. Şi pe mine m-ai chemat tot ca 'suspect'. Noroc că, de la cazul meu, s-au mai schimbat metodele!", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a anunţat la Digi24, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Ea spune că este un demers abuziv. „Este o răzbunare pentru demersul făcut la CEDO, că am trecut de filtru şi Guvernul are termen până în 18 martie să îmi propună o înţelegere amiabilă, altfel procesul se va judeca pe fond. Nu se încearcă aflarea adevărului, ci să fiu oprită să ocup această funcţie”, a spus Kovesi la Digi24.

