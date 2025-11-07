Live TV

Operaţiunea Jupiter 4 continuă: 88 de percheziții, în mai multe județe, au loc în cea de-a cincea zi a acțiunii

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Poliția Română

Operaţiunea JUPITER, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, continuă în cea de-a cincea zi, cu 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, astăzi, 7 noiembrie, se desfăşoară 24 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 88 de percheziţii domiciliare, în mai multe judeţe ale ţării. Aceste activităţi au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societăţii”, transmite, vineri, Parchetul General.

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciune, şantaj, delapidare,infracţiuni privind Codul fiscal, infracţiuni de corupţie, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă neletală, fără drept, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, infracţiuni privind regimul deşeurilor, braconaj piscicol, furt calificat, infracţiuni la regimul jocurilor de noroc.

De asemenea, sunt investigate faptele privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, contrabandă calificată şi uz de armă neletală, fără drept.

”Operaţiunea JUPITER 4 demonstrează cooperarea fermă a instituţiilor statului pentru apărarea legalităţii, protejarea resurselor publice şi consolidarea unui climat social bazat pe integritate, responsabilitate şi respect pentru normele juridice”, arată procurorii.

Aceştia au precizat că aproximativ o mie de descinderi au avut loc de la începutul săptămânii.

Editor : B.E.

