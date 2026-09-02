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Organizatorii „ceremoniei spirituale” cu ayahuasca și mescalină, de la o pensiune din Hunedoara, rămân în arest preventiv

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Ce au găsit procurorii DIICOT la perchezițiile din Hunedoara / Sursă foto: DIICOT
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Cei doi cetăţeni străini – un danez şi un peruvian - care, alături de o româncă, au organizat, într-o pensiune din judeţul Hunedoara, un „retreat” pentru care au introdus în ţară droguri de mare risc rămân în arest preventiv. Cei doi au contestat decizia privind emiterea de mandate de arestare pe numele lor, însă contestaţiile lor au fost respinse definitiv.

Un complet de la Curtea de Apel Alba Iulia a respins, miercuri, contestaţia pe care cetăţeanul peruvian şi cel danez au înaintat-o la decizia privind arestarea preventivă pentru 30 de zile în dosarul în care sunt suspectaţi de trafic de droguri de mare risc.

Soluţia Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

Evenimentul, organizat la o pensiune din localitatea Boşorod, judeţul Hunedoara, a fost promovat pe reţelele de socializare drept o călătorie în care oamenii se „reconectează cu sinele”.

Potrivit procurorilor, participanţii au fost „recrutaţi” în urma unor interviuri organizate în vara acestui an, fiecare plătind sume de 590 şi 650 euro. Participarea la interviuri se făcea doar pe bază de recomandare, preţul incluzând atât aşa-numitele ceremonii, pentru care au fost aduse persoane care se prezentau drept şamani din Peru, cât şi cazarea şi masa.

Ancheta DIICOT arată că, în 27 august, cei doi străini au introdus în ţară droguri de mare risc.

„Investigaţiile au arătat că în cursul «ritualurilor» urmau să fie distribuite şi consumate droguri de mare risc, puse la dispoziţie de «şamani», sub formă de Ayahuasca, care conţine DMT - drog de mare risc şi «San Pedro» - denumirea populară pentru un cactus din specia Echinopsis pachanoi, care conţine mescalina - substanţă psihedelică, care reprezintă drog de mare risc. La ceremonia spirituală denumită «Amazon Weekend», îşi anunţaseră prezenţa şamani şi alte persoane care, conform promovării on-line a evenimentului, doreau «reconectarea cu sinele»”, informa DIICOT.

Vinerea trecută, poliţişti şi procurori antidrog au făcut o percheziţie la pensiunea care găzduia evenimentul, unde au găsit peste 6,6 litri substanţă lichidă conţinând mescalina, mai multe recipiente conţinând ciuperci halucinogene (PSILOCINĂ şi PSILOCIBINĂ), diverse vase şi plicuri conţinând substanţe lichide şi vegetale, aflate în curs de expertizare, cântare de precizie, dispozitive destinate consumului prin prizare şi inhalare, precum şi alte mijloace de probă.

„La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul pensiunii, în bucătăria acesteia erau deja preparate pentru consum «ceaiurile» conţinând droguri de mare risc. De asemenea, în sala destinată ritualurilor ce presupuneau consumul de substanţe (fiind dotată în acest scop) au fost găsite amplasate 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul de ceaiuri conţinând droguri de mare risc, lumânări şi diverse obiecte decorative”, arătau procurorii.

Duminică, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi cetăţeni străini şi măsura controlului judiciar faţă de româncă.

Editor : B.E.

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