Parchetele din țară și-au suspendat activitatea și cer retragerea proiectului care modifică pensiile magistraților. Singurele excepții

Foto: Shutterstock

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat oficial concluziile adunărilor generale ale tuturor parchetelor din țară, convocate în contextul conflictului cu Guvernul pe tema proiectului care modifică pensiile magistraților. Parchetul General, 16 parchete de pe lângă curțile de apel, 46 de parchete de pe lângă tribunale și 169 de parchete de pe lângă judecătorii își vor suspenda activitatea, dar vor soluționa „doar cauzele cu caracter urgent”.

Important de menționat că din comunicatul CSM reiese că Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) nu s-au alăturat protestului procurorilor. În cazul DIICOT este menționat doar că s-a desfășurat adunarea generală a procurorilor. 

În rest, 16 parchete de pe lângă curțile de apel, 46 de parchete de pe lângă tribunale și 169 de parchete de pe lângă judecătorii au decis (cu unanimitate de voturi ale procurorilor) să se alăture protestului, în forma stabilită de procurorii Parchetului General.

Protestul este manifestat, potrivit CSM, prin:

  • Suspendarea activității, urmând a fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent (cauzele în care se impune luarea măsurilor arestării preventive sau a arestului la domiciliu, punerea în executare a mandatelor europene de arestare și a cererilor de extrădare, cauzele cu inculpați față de care au fost dispuse măsuri preventive, cauzele privind confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de către organele de poliție) și alte situații operative care nu suportă amânare;
  • Suspendarea activității de relații cu publicul și primire în audiență;
  • Susținerea formelor de protest ce vor fi adoptate de către instanțele judecătorești.

Pe lângă emiterea unui aviz negativ cu privire la proiectul prin care Guvernul vrea să modifice pensiile magistraților, reprezentanții unui parchet au cerut sesizarea Curții Constituționale a României pentru a constata existența unui conflict de natură constituțională între două dintre cele trei puteri ale statului: Judecătorească și Executivă. Detalii, aici.

Știre în curs de actualizare

