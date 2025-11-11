Live TV

Parchetul European: Trei persoane, puse sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene într-un caz de finanțare a sistemelor de irigații

Data publicării:
sigla EPPO Parchetul European
Parchetul European anchetează infracţiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu, fraudă, corupţie sau fraudă transfrontalieră în materie de TVA care depăşeşte 10 milioane de euro). Foto: Profimedia Images

Parchetul European (EPPO) din România a pus sub acuzare trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, finanțate de UE. Suspecții sunt acuzați că au încasat în mod necuvenit 1,2 milioane de euro, potrivit unui comunicat al parchetului condus de Laura Kovesi.

În dosar sunt vizate trei organizații care au obținut sprijin din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din România pentru patru proiecte de modernizare a sistemelor de irigații existente în localitățile Bucșani, Galicea și Olanu, din județul Vâlcea.

Valoarea totală a subvențiilor pentru cele patru proiecte a fost de aproximativ 4 milioane de euro (18.575.634,53 RON), sub formă de fonduri nerambursabile. Pentru fiecare dintre cele patru proiecte s-a efectuat o plată în avans de 300.000 de euro (1.399.050,50 RON), optrivit comunicatului EPPO.

Ancheta procurorilor europeni a arătat că pentru cele patru proiecte au fost utilizate documente false sau inexacte, atât la momentul depunerii lor pentru obținerea finanțării, cât și în timpul executării acestora. Mai mult, pe baza probelor, beneficiarii fondurilor au utilizat majoritatea plății în avans în propriul beneficiu și nu în scopul pentru care au fost acordate.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea între doi și șapte ani, arată sursa menționată.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
2
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
diana buzoianu la o sedinta
3
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Largest And Oldest Mayan Monument Describes A Complex Civilization - Mexico
5
Descoperire unică în Mexic. „Harta universului”, recreată într-un sit mayaș vechi de...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, crede că numirea Oanei...
Radu Marinescu.
Radu Marinescu: Nu am primit plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu...
sediul Curtea Europeană de Justiție
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile...
pahare de sampanie la nuntă
ANAF trece la controlul rețelelor sociale să caute mașini de lux și...
Ultimele știri
Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim
Primarul din Istanbul, principalul opozant al lui Erdogan, riscă peste 2.300 ani de închisoare. El este acuzat de 142 de infracţiuni
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cancelarie 170911_AN_SCOLAR_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea (1)
Când ar putea primi profesorii prima de carieră didactică. Anunțul ministrul Educației
Daniel David
Ministrul Educației vrea ca bursele studenților să fie „completate” din fonduri europene
masina a anaf
Fraudă uriașă descoperită de ANAF: Cum au ocolit patru firme plata TVA și au cerut rambursări ilegale de zeci de milioane de lei
Fugitive crypto exchange founder Ozer extradited to Turkiye
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, a fost găsit mort în celula sa
Inundații în județul Galați.
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Ce temperatură trebuie să menții în fiecare cameră ca să nu consumi inutil energie
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
"Ministra Fericirii" din tenis a anunțat că este însărcinată și ia o pauză
Pro FM
La Toya Jackson, mesaj îngrijorător pentru fani. Sora lui Michael Jackson a ajuns la doctor: „Sper ca totul...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Andra Măruță a slăbit 10 kilograme și se simte mai bine ca niciodată. „Este foarte greu, dar după primele 4-5...