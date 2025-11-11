Parchetul European: Trei persoane, puse sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europene într-un caz de finanțare a sistemelor de irigații

Parchetul European (EPPO) din România a pus sub acuzare trei persoane pentru fraudă, în urma unei anchete privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații, finanțate de UE. Suspecții sunt acuzați că au încasat în mod necuvenit 1,2 milioane de euro, potrivit unui comunicat al parchetului condus de Laura Kovesi.

În dosar sunt vizate trei organizații care au obținut sprijin din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din România pentru patru proiecte de modernizare a sistemelor de irigații existente în localitățile Bucșani, Galicea și Olanu, din județul Vâlcea.

Valoarea totală a subvențiilor pentru cele patru proiecte a fost de aproximativ 4 milioane de euro (18.575.634,53 RON), sub formă de fonduri nerambursabile. Pentru fiecare dintre cele patru proiecte s-a efectuat o plată în avans de 300.000 de euro (1.399.050,50 RON), optrivit comunicatului EPPO.

Ancheta procurorilor europeni a arătat că pentru cele patru proiecte au fost utilizate documente false sau inexacte, atât la momentul depunerii lor pentru obținerea finanțării, cât și în timpul executării acestora. Mai mult, pe baza probelor, beneficiarii fondurilor au utilizat majoritatea plății în avans în propriul beneficiu și nu în scopul pentru care au fost acordate.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea între doi și șapte ani, arată sursa menționată.

Editor : B.P.