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Parchetul General a deschis în iulie un dosar penal in rem privind anularea alegerilor din 2024, după primirea a sute de plângeri

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - VALUL DEMOCRATIEI - 19 FEB 2026
Sediul Parchetului General din București. Inquam Photos / George Călin
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Parchetul General a confirmat miercuri că, în luna iulie, a deschis un dosar penal in rem, după ce au fost depuse 600 de plângeri în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.

„Ca urmare a depunerii de către o asociaţie a peste 600 de plângeri în contextul anulării alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024, la nivelul Secţiei de urmărire penală a fost constituit un dosar penal. La data de 27 iulie 2026, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem (cu privire la faptă). Precizăm că începerea urmăririi penale in rem reprezintă o etapă procedurală obligatorie, prevăzută de Codul de procedură penală, în cazul sesizărilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege”, transmite Parchetul General  miercuri, într-un comunicat de presă.

Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, plângerile au fost depuse de reprezentanţi ai Asociaţiei pentru Libertate şi Egalitate Socială (ALES), în cadrul proiectului civic „Valul Democraţiei - Restabilim drepturile anulate în 6 decembrie 2024”.

Infracţiunile reclamate în plângerile depuse la Parchet ar fi de construire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, infracţiuni contra umanităţi, complicitate la uzurparea funcţiei, împiedicarea exercitării drepturilor electorale şi represiune nedreaptă, vizate fiind persoane considerate responsabile de anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale din anul 2024.

Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate Socială a mai anunţat, tot pe Facebook, că a depus o altă plângere penală, care vizează procurorii, personalul auxiliar şi funcţionari ai Parchetului General, care ar fi contribuit la înregistrarea şi menţinerea celor 600 de plângeri ca „simple lucrări administrative”.

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Editor : B.E.

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