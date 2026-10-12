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Parchetul General a trimis în judecată 16 ruşi acuzați că au folosit acte false pentru a obţine cetăţenia română

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Pașaport românesc
Foto: Profimedia Images
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Parchetul General a trimis în judecată 16 ruşi pentru uz de fals, complicitate la fals informatic şi complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, într-un dosar în care sunt acuzaţi că au folosit certificate de cetăţenie falsificate pentru a obţine acte de identitate româneşti.

Conform Parchetului, cei 16 inculpaţi, cetăţeni ai Federaţiei Ruse, au folosit în mod constant certificate de cetăţenie false, care atestau în mod mincinos că au calitatea de cetăţeni români pentru a obţine acte de identitate româneşti, relatează Agerpres.

În mod concret, în perioada februarie-iulie 2024, inculpaţii au utilizat certificate de cetăţenie pretins eliberate de Consulatul General al României la Sankt Petersburg, de Ambasada României la Baku, Ambasada României în Republica Moldova şi Consulatul General al României de la Chişinău.

„Acestea atestau în mod mincinos faptul că au dobândit cetăţenia română, iar pe baza lor inculpaţii au obţinut transcrierea actelor de naştere în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, atribuirea de coduri numerice personale româneşti şi eliberarea certificatelor de naştere româneşti, eliberate de către Consiliul Local Sector 6. Ulterior, în baza cererilor înregistrate la SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, la care au ataşat certificatele de cetăţenie pretins eliberate de consulatele sau ambasadele menţionate şi certificatele de naştere eliberate de către Consiliul Local Sector 6, au obţinut cărţi de identitate, eliberate de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc. Totodată, pe baza respectivelor cărţi de identitate, au obţinut paşapoarte simple electronice, emise de către Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Suceava", informează Parchetul.

Banii obţinuţi de persoanele care i-au luat în spaţiu pe inculpaţi, în mod fictiv, contra unor sume de bani, urmează a fi confiscaţi.

În vederea restabilirii situaţiei anterioare, procurorul de caz a solicitat instanţei anularea certificatelor de cetăţenie falsificate, a menţiunilor din registrele de stare civilă cu privire la naşterea inculpaţilor şi a actelor de stare civilă de naştere şi de căsătorie, a certificatelor de naştere, precum şi a actelor subsecvente obţinute ulterior în baza certificatului de cetăţenie falsificat, respectiv a cărţilor de identitate şi a paşapoartelor.

Procurorii precizează că, urmare a verificărilor efectuate de organele de poliţie la imobilele unde şi-au stabilit domiciliile inculpaţii şi alţi cetăţeni străini născuţi în spaţiul ex-sovietic, care au dobândit cetăţenia română şi care au solicitat schimbarea domiciliului din străinătate în România, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanei a luat măsuri de anulare a unui număr de 1.702 cărţi de identitate pe motiv de stabilire fictivă a domiciliului.

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc, instanţă competentă să judece cauza în fond.

Legat de acest caz, anterior au fost încheiate şase acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, cu aceeaşi încadrare juridică şi cu aceeaşi tipologie a situaţiei de fapt.

Editor : M.B.

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