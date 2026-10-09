Parchetul General se opune reducerii pedepselor pentru deținerea de droguri pentru consum propriu. Ce argumente invocă

Procurorul general Cristina Chiriac, prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a transmis vineri că se opune inițiativei legislative care vizează reducerea sancțiunilor penale pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu. Instituția consideră că modificarea nu este oportună în actualul context social și infracțional și avertizează că ar putea slăbi instrumentele de prevenire și combatere a fenomenului drogurilor.

Într-un punct de vedere privind propunerea legislativă, Parchetul General arată că „modificarea regimului sancționator aplicabil deținerii de droguri pentru consum propriu, în sensul diminuării semnificative a sancțiunilor penale, nu constituie, în actualul context social și infracțional, o soluție legislativă oportună”.

Potrivit procurorilor, consumul ilicit de droguri afectează nu doar persoanele care consumă, ci și familiile și comunitățile, în special minorii și tinerii. Instituția avertizează că relaxarea sancțiunilor, în lipsa unor studii de impact și a unor mecanisme alternative funcționale, „riscă să afecteze coerența politicii naționale antidrog”.

Un alt argument este legătura dintre deținerea pentru consum propriu și piața ilicită. „Cererea de droguri contribuie la susținerea economică a pieței ilicite”, arată Parchetul, care precizează că activitățile de achiziționare și deținere pot ajuta la identificarea persoanelor implicate în distribuția substanțelor interzise.

Instituția susține că persoanele care consumă droguri trebuie tratate diferit de cele implicate în trafic, dar consideră că această distincție nu justifică, în sine, reducerea generalizată a răspunderii penale.

Parchetul General afirmă că legislația în vigoare permite deja diferențierea sancțiunilor în funcție de natura substanțelor, gravitatea faptei și circumstanțele personale ale autorului. În opinia instituției, reducerea limitelor de pedeapsă nu este singura soluție pentru evitarea unor consecințe penale disproporționate.

„Prioritară trebuie să fie aplicarea coerentă a instrumentelor existente și dezvoltarea programelor de asistență medicală, psihologică și socială”, se arată în comunicat.

Procurorii avertizează și că modificarea pedepselor poate avea efecte asupra competenței organelor judiciare, utilizării anumitor procedee probatorii, termenelor de prescripție și aplicării unor prevederi de drept penal și procesual penal.

Instituția susține accesul persoanelor dependente la servicii medicale, consiliere, tratament și reintegrare socială, dar subliniază că aceste măsuri pot funcționa în paralel cu sancțiunile penale.

Parchetul General formulează astfel un punct de vedere nefavorabil adoptării propunerii legislative în forma analizată și consideră că reforma ar trebui să se bazeze pe date statistice, evaluări criminologice și medicale și o analiză a impactului asupra sistemului judiciar și sănătății publice.

Editor : C.S.