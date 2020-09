Parchetul Militar, despre dosarul accidentului ministrului Bode: Nicio persoană nu are calitatea de suspect sau de inculpat

Nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în dosarul accidentului rutier în care a fost implicată mașina ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Momentan, cercetările au loc in rem, cu privire la fapte, nu la persoane, arată Secţia Parchetelor Militare din Parchetul General într-un răspuns pentru Mediafax.

Procurorii Secţiei Parchetelor Militare informează că în dosar s-a început urmărirea penală in rem pentru infracţiunile de vătămare corporală din culpă, iar acestea au fost ulterior extinse pentru infracţiunea de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

„În această cauză nu s-a început urmărirea penală in personam. Începerea urmăririi penale a fost dispusă in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 şi 3 din Codul penal şi ulterior extinsă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prev. de art. 350 alin. 1 şi 3 din Codul penal. (...) Numele şoferilor implicaţi în accident nu vă pot fi comunicate, cu menţiunea că nicio persoană nu are calitatea de suspect sau de inculpat în această fază a cercetărilor”, arată procurorii militari ai Parchetului General.

Lucian Bode se odihnea în mașina care a produs accidentul

Parchetul Militar a preluat dosarul accidentului deoarece şoferul care conducea maşina în care se afla ministrul Bode este angajat al Serviciului de Protecţie şi Pază.

Autovehiculul în care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost implicat într-un accident rutier pe DN7, în zona localităţii Drăganul, din judeţul Argeş.

Din primele cercetări, autoturismul în care se afla ministrul a intrat pe contrasens şi a lovit un alt vehicul care circula regulamentar.

Conform unor imagini filmate de un motociclist aflat în trafic, maşina în care se afla Bode, având semnalele acustice şi luminoase pornite, a intrat pe contrasens şi a depăşit o coloană de maşini, deşi avea interzis, fiind linie continuă. La scurt timp, maşina s-a ciocnit cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus şi s-a oprit într-un gard.

Ministrul a explicat ulterior că nu se grăbea să ajungă la destinație și că el se odihnea în momentul producerii accidentului.

„În momentele premergătoare incidentului, mă odihneam. Călătoream de 4 ore și jumătate”, a spus Bode.

În accident au fost rănite două persoane, pasagerul din cealaltă mașină și șoferul ministrului Lucian Bode.

