Indivizii care s-au bătut și au tras cu o armă airsoft, duminică, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, au fost identificați și reținuți. Incidentul, semnalat de locatari după ce s-au auzit focuri de armă, s-a soldat cu avarii la două mașini parcate.

După căutări ample, polițiștii au reușit să identifice mai mulți suspecți implicați în acest scandal.

Conform unor surse din anchetă, citate de Digi24, patru persoane ar fi fost implicate într-o dispută care a degenerat într-o bătaie, moment în care unul dintre indivizi ar fi scos o armă de foc și ar fi tras mai multe focuri.

Gloanțele nu au rănit nicio persoană, însă au lovit două autoturisme parcate în zonă. În acel moment, doi dintre participanți l-ar fi agresat pe cel care a tras și i-ar fi sustras arma, după care ar fi fugit de la fața locului.

Au fost demarate căutări extinse, polițiștii având deja indicii legate de autoturismul folosit de doi dintre suspecți. Au fost analizate probele ridicate de la fața locului și imaginile surprinse de camerele de supraveghere, iar astfel au fost identificați făptașii.

Suspecții au fost ridicați de polițiști și reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie audiați pentru a se stabili circumstanțele exacte ale conflictului și motivul care a dus la declanșarea scandalului.

