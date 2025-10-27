Live TV

Video Patru persoane au fost reținute după ce au tras focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Ce ar fi declanșat incidentul

Data publicării:
pistol air soft
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Indivizii care s-au bătut și au tras cu o armă airsoft, duminică, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, au fost identificați și reținuți. Incidentul, semnalat de locatari după ce s-au auzit focuri de armă, s-a soldat cu avarii la două mașini parcate.

 

După căutări ample, polițiștii au reușit să identifice mai mulți suspecți implicați în acest scandal.

Conform unor surse din anchetă, citate de Digi24, patru persoane ar fi fost implicate într-o dispută care a degenerat într-o bătaie, moment în care unul dintre indivizi ar fi scos o armă de foc și ar fi tras mai multe focuri.

Gloanțele nu au rănit nicio persoană, însă au lovit două autoturisme parcate în zonă. În acel moment, doi dintre participanți l-ar fi agresat pe cel care a tras și i-ar fi sustras arma, după care ar fi fugit de la fața locului.

Au fost demarate căutări extinse, polițiștii având deja indicii legate de autoturismul folosit de doi dintre suspecți. Au fost analizate probele ridicate de la fața locului și imaginile surprinse de camerele de supraveghere, iar astfel au fost identificați făptașii.

Suspecții au fost ridicați de polițiști și reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie audiați pentru a se stabili circumstanțele exacte ale conflictului și motivul care a dus la declanșarea scandalului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o...
Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși din întreaga lume.
Președintele Nicușor Dan îl va decora luni pe patriarhul...
ilie bolojan in studioul digi24
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au...
Donald Tusk during the National Convention Of The Civic Coalition, Warsaw, Poland - 25 Oct 2025
Avertismentul lui Donald Tusk pentru Europa: „Rusia ar putea ajunge...
Ultimele știri
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Tancuri, drone, rachete și sateliți: Cum vrea Merz să transforme armata Germaniei într-o superputere militară europeană
Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Incidentele s-au petrecut la 30 de minute distanță
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politie
Focuri de armă în Capitală. Un bărbat a tras cu un pistol airsoft în sectorul 6
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Cele mai impresionante momente de la inaugurarea Catedralei Naționale, surprinse în imagini
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor pentru funcția de primar general
barbat cu catuse la maini
Un bărbat din București a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. A fost arestat, după ce a agresat sexual două tinere
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil în regiune. România nu își permite să fie nepregătită”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Românca celebră care l-a impresionat până și pe David Beckham. Ce mesaj i-a transmis starul din fotbal...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Cât valorează coeficientul UEFA al Universității Craiova după egalul cu Noah. Oltenii, aproape de zona roșie...
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Cât ar trebui să fie umiditatea ideală în casă: valorile recomandate de specialiști pentru un aer sănătos
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Chris Martin și Sophie Turner, cuplu-surpriză la Hollywood. Solistul Coldplay iubește din nou după...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
DOCUMENT Casa de Pensii respinge adeverințele de la Mica Recalculare. Ce motiv incredibil a găsit?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...