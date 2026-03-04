Live TV

Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru vânzarea online de parfumuri contrafăcute de peste 400.000 de euro

Data actualizării: Data publicării:
judecator care confirmă sentinta prin lovirea cu ciocanul
Foto: Guliver/GettyImages

Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub acuzaţia că au vândut pe platforme online parfumuri contrafăcute în valoare totală de peste 400.000 de euro.

Iniţial, cele patru persoane au fost reţinute de procurori pentru 24 de ore, însă au fost eliberate din arest şi plasate sub control judiciar, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat al Parchetului, în perioada iulie 2024 - februarie 2026, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi prin intermediul unei societăţi comerciale, inculpata Ţ.F.G. a pus în circulaţie în mod repetat, prin vânzarea online pe mai multe platforme specifice, produse de parfumerie contrafăcute, purtând însemnele mai multor mărci renumite la nivel internaţional, obţinând venituri în valoare aproximativă de 1.000.000 lei şi 15.000 euro.

În perioada iulie 2024 - februarie 2026, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi prin intermediul a trei societăţi comerciale deţinute, inculpaţii B.M. şi B.M.I. au pus în circulaţie produse de parfumerie contrafăcute, purtând însemnele mai multor mărci renumite la nivel internaţional, obţinând venituri în valoare aproximativă de 950.000 lei.

De asemenea, în perioada iulie 2024 - februarie 2026, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi prin intermediul a două societăţi comerciale deţinute, inculpatul C.F. a pus în circulaţie produse de parfumerie contrafăcute, obţinând venituri în valoare aproximativă de 40.000 lei.

Cercetările sunt în continuare efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul I.G.P.R. - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

Editor : Ana Petrescu

