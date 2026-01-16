Live TV

Omul de afaceri Nelu Iordache iese din închisoare, după ce pedeapsa i-a fost redusă la jumătate. Motivele deciziei luate de instanță

nelu iordache iese de la dna, inconjurat d emicrofoanele ziaristilor
Nelu Iordache. Foto: Inquam Photos / George Calin

Curtea de Apel București a admis contestația în anulare formulată de omul de afaceri Nelu Iordache și a redus la jumătate pedeapsa acestuia. Instanța a constatat că a intervenit prescripția pentru două dintre condamnări și a stabilit o nouă pedeapsă. Astfel, potrivit surselor Digi24, omul de afaceri va ieși astăzi din închisoare.

Magistrații Curții de Apel București s-au pronunțat în cazul lui Nelu Iordache și au admis contestația în anulare formulată de acesta, împotriva hotărârii din 2021.

Judecătorii au constatat că pentru două dintre infracțiunile pentru care Nelu Iordache fusese condamnat - deturnare de fonduri europene și delapidare a intervenit prescripția răspunderii penale. Ca urmare, aceste condamnări au fost înlăturate, iar executarea pedepselor a încetat.

Instanța a reanalizat pedepsele rămase, cele pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune și o condamnare anterioară și le-a contopit, stabilind o pedeapsă finală de 5 ani și 10 luni de închisoare cu executare, față de 11 ani și nouă luni cât avea după ultima sentință. Practic, pedeapsa s-a înjumătățit.

De asemenea, Curtea de Apel a dispus anularea vechiului mandat de executare și emiterea unui nou mandat corespunzător pedepsei reduse, precum și deducerea perioadei deja executate, din septembrie 2021 până în prezent.

Decizia este definitivă și nu mai poate fi atacată.

