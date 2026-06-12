Percheziții ale Parchetului European acasă la prefectul de Timiș, într-un caz de fraudă cu fonduri UE. Micicoi neagă acuzațiile

Procurorii Parchetului European au făcut vineri percheziții acasă la prefectul de Timiș, într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Potrivit unor surse Digi24, prejudiciul în acest dosar ar fi de câteva sute de mii de euro. Prefectul Cornelia Elena Micicoi neagă acuzațiile și spune că nu este are nicio calitate în dosar. În schimb, se declară victima unui „linșaj politic”.

Procurorii Parchetul European din vestul țării au pus în aplicare mai multe mandate de percheziții pe raza județului Timiș, într-un dosar de posibile fraude cu fonduri europene. Una dintre descinderi a avut loc inclusiv la locuința prefectului de Timiș, Cornelia Elena Micicoi. De asemenea, au fost verificate și autoturismul personal și mașina de serviciu a prefectei.

Aceasta nu a fost dusă la audieri, este la sediul Prefecturii și a negat orice acuzații. A lansat, în schimb, atacuri politice.

Ea a spus că în acest dosar ar fi vorba despre un proiect pe fonduri europene al unei asociații pe care a condus-o în trecut, proiect în care nu a avut calitatea de manager.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească dacă au fost comise faptele investigate.

„Mi s-a spus că este parte dintr-o cercetare care există acum în curs, legată de niște proiecte cu fonduri europene. Au fost și de la Parchetul European la mine acasă. În esență sau în concluzie, mi se pare că a fost o măsură excesivă față de ceea ce să zicem că s-a găsit, în sensul că nu s-a găsit nimic la mine acasă. Eu nu sunt, n-am fost manager de proiect, nu am nicio calitate, apropo, în acest dosar, drept pentru care cred că o simplă invitație pentru concluzii sau să fiu întrebată despre ce e vorba era mult mai potrivită”, a spus Micicoi.

„Există probabil interese ca imaginea mea să fie făcută praf, ca eu să fiu decredibilizată. Am încurcat, am deranjat, probabil că aș încurca și aș deranja în continuare. Mă simt victima unui linșaj politic. E nu cred că e întâmplător faptul că astăzi s-a întâmplat”, a adăugat ea.

Editor : M.B.