Polițiștii și procurorii DIICOT fac, miercuri, 21 de percheziții în județele Gorj, Mehedinți și Timiș, la membrii unei grupări de traficanți de droguri, care vindeau elevilor de liceu. Liderul grupării, pe lângă activitatea de aprovizionare și gestionare a rețelei, i-a învățat pe ceilalți membri modalități de preparare și porționare a drogurilor și substanțelor psihoactive. Un gram era vândut cu 100 de lei, dar gruparea aplica și reduceri pentru fidelizarea clienților.

Polițiștii și procurorii DIICOT fac 21 de percheziții în județele Gorj, Mehedinți și Timiș, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, trafic de droguri de risc, în formă continuată și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată.

„Din probele administrate a reieșit faptul că, în perioada de la finele anului 2025, pe raza județului Gorj, 4 suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante beneficii materiale din comercializarea de substanțe interzise. Actele de urmărire penală au arătat că unul dintre suspecți, inițiator și lider al grupării de criminalitate organizată, pe lângă activitățile de procurare și vânzare de substanțe interzise, și-a asumat și rolul de a-i învăța pe ceilalți membri modalități de preparare și porționare a drogurilor și substanțelor psihoactive”, a transmis DIICOT, citat de News.ro.

Ulterior, la grupul infracțional au aderat alți 7 suspecți, având ca atribuții principale transportarea și vânzarea substanțelor interzise.

„De asemenea, cercetările au reliefat că alți doi suspecți, neafiliați, dar aflați în anturajul grupării de criminalitate organizată, au intrat în circuitul de comercializare de droguri de risc, mare risc și produse psihoactive, procurate preponderent de la membrii grupului infracțional organizat.

Clienții au achitat contravaloarea substanțelor în criptomonedă

Investigațiile au stabilit că membrii recrutați pentru operațiunile de vânzare fie au comercializat substanțele în mod direct, fie au adoptat metoda dead drop, plasând „dozele” în diferite locații și transmițând coordonatele geografice cumpărătorilor, după ce aceștia efectuau plata”, explică procurorii.

Potrivit acestora, în multe situații, la solicitarea suspecților, clienții au achitat contravaloarea substanțelor în criptomonedă și, de asemenea, membrii grupului infracțional organizat au convertit sumele de bani obținute în criptomonede, pe care le-au depus în portofele electronice.

„Din probatoriu a reieșit că suspecții au stabilit pentru vânzare suma de 100 de lei pentru o punguță cu conținut de un gram, iar pentru a-și fideliza clienții aplicau și anumite reduceri, prețul solicitat pentru o punguță cu 3 grame de substanță fiind de 250 de lei”, explică DIICOT.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de droguri și substanțe psihoactive vândute de către suspecți și au fost identificați mai mulți consumatori de substanțe interzise, clienți ai grupării de criminalitate organizată, majoritatea fiind elevi ai unor instituții de învățământ de pe raza județului Gorj, limita de vârstă coborând până la 15 ani.

Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj.

