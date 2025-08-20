Live TV

sigla Direcției Naționale Anticorupție
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au făcut miercuri dimineață, 20 august, mai multe percheziții în județul Constanța. Potrivit surselor Digi24.ro, în centrul dosarului de corupție s-ar afla primarul Mangaliei, Cristian Radu, suspectat că ar fi luat mită. 

DNA a confirmat oficial perchezițiile, fără să ofere detalii suplimentare, rezumându-se doar la a menționa că este o „cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din administrația locală”. 

„În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, potrivit comunicatului DNA.

Pe lângă primarul Cristian Radu, vizați de percheziții au mai fost și angajați din cadrul Primăriei, dar și Administratorul Public al orașului, potrivit surselor Digi24. 

