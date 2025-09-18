Video Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și în județul Galați. Mai mulți liberali vizați într-un dosar de mită și trafic de influență
Procurorii DNA fac 12 percheziții, joi dimineață, în județele Brașov și Galați, într-un dosar de luare de mită și trafic de influență. Vizați în dosar ar fi vicepreședintele Consiliul Județean Brașov, Șerban Todorică Constantin și Liviu Cocoș, noul director al instituției.
Potrivit surselor judiciare ale Digi24, sunt descinderi la sediul Consiliului Județean Brașov și la Compania Apa Brașov.
Suspiciunile de corupție pe care le au anchetatorii, vorbim de dare de mită, luare de mită și trafic de influență. Ar fi vizate mai multe persoane, din conducerea Consiliului Județean Brașov, mai precis vicepreședintele Constantin Șerban Todorică, de la PNL.
Suspectul principal este managerul companiei Apa Brașov Liviu Cocoș care este și prim-vicepreședinte al filialei locale PNL Brașov.