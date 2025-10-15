Percheziţii DNA la o firmă din Timişoara într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 30 de milioane de lei (surse)
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara efectuează, miercuri, nouă percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală, potrivit unor surse judiciare.
Prejudiciul în acest caz este estimat la peste 30 de milioane de lei într-un dosar legat de TVA și impozit pe profit.
Șase persoane vor fi duse la audieri, conform surselor citate.