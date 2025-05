Percheziţii DNA la Primăria Sinaia. Primarul Vlad Oprea ar fi încălcat condițiile controlului judiciar

Procurorii DNA Bucureşti au făcut, luni, percheziţii la sediul Primăriei Sinaia, în dosarul în care primarul oraşului Vlad Oprea se află sub control judiciar. Surse judiciare afirmă că descinderile au avut loc în contextul în care edilul ar fi încălcat termenii controlului judiciar, scrie News.ro.

DNA Bucureşti a descins, luni, la sediul Primăriei Sinaia, unde a făcut percheziţii în biroul viceprimarului şi al secretarei viceprimarului, au declarat pentru News.ro surse judiciare. Potrivit acestora, descinderile au avut loc în contextul în care DNA suspectează că primarul Vlad Oprea, urmărit penal pentru că ar fi cerut mită pentru realizarea unui plan urbanistic, ar fi încălcat termenii controlului judiciar.

Vlad Oprea are interdicţia de a exercita calitatea de primar, în condiţiile în care este urmărit penal într-un dosar de corupţie în care a fost acuzat că a cerut bani pentru întocmirea la nivelul primăriei a unui plan urbanistic zonal. Oprea este sub control judiciar pe cauţiune, fiind acuzat de luare de mită, operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, abuz în serviciu, fals în declaraţiile de avere, spălare de bani. El are interdicţia de a părăsi teritoriul României, de a comunica cu mai multe persoane din primărie, iar prin ordonanţa de plasare sub control judiciar pe cauţiune, i s-a atras atenţia că dacă va încălca cu rea-credinţă interdicţiile, măsura poate fi înlocuită cu arestul preventiv sau cu arestul la domiciliu.

