Zeci de percheziții au fost făcute marți în județul Arad, într-o anchetă privind traficul de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive. Peste 40 de persoane urmează să fie duse la audieri la sediul DIICOT Arad.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară în cele două dosare, spune comunicatul e presă al instituției.

Potrivit anchetatorilor, în perioada martie-septembrie 2026, peste 15 persoane, inclusiv minori, ar fi procurat, depozitat, deținut, transportat și vândut droguri de mare risc și produse psihoactive unor consumatori din județul Arad.

Printre substanțele menționate de anchetatori se numără 4-CMC, 4-MMC și alfa-etilaminopentiofenona.

Droguri consumate la petreceri

Anchetatorii susțin că una dintre persoanele vizate ar fi pus la dispoziție, cu știință, un imobil din municipiul Arad, unde, în timpul unor petreceri tematice, s-ar fi consumat substanțe stupefiante.

În cadrul operațiunii au fost puse în aplicare peste 40 de mandate de aducere, iar persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT Arad.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin și Inspectoratului de Poliție Județean Arad.

La operațiune participă și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad și al Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.

Editor : Ana Petrescu