Percheziții în București într-un dosar de evaziune și spălare de bani, la cererea Germaniei, în cadrul unei anchete internaționale

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut, vineri, două percheziții în București, la solicitarea autorităților din Germania, într-un dosar în care administratorii unor firme de construcții sunt suspectați că au obținut sume importante prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale, iar ulterior banii ar fi fost „spălați” prin tranzacții succesive sau investiți în metale prețioase.

„Activitatea din România s-a desfășurat simultan cu acțiuni similare de pe teritoriul Germaniei și Austriei”, precizează procurorii DIICOT în comunicatul de presă.

Potrivit anchetatorilor germani, „mai mulți suspecți, persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor, ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale”.

Ulterior, „pentru disimularea provenienței ilicite, sumele de bani provenite din activitatea infracțională ar fi făcut obiectul unor tranzacții financiare multiple, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni cu numerar, dar și investiții în achiziția de metale prețioase”.

În urma perchezițiilor desfășurate în cele trei state, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, sume de bani în numerar, precum și mai multe autoturisme de lux, „în vederea confiscării”.

Față de patru cetățeni germani, cu vârste între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru reținere și neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani, în timp ce la acțiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane.

