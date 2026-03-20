Live TV

Percheziții în București într-un dosar de evaziune și spălare de bani, la cererea Germaniei, în cadrul unei anchete internaționale

Data publicării:
sigla diicot
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut, vineri, două percheziții în București, la solicitarea autorităților din Germania, într-un dosar în care administratorii unor firme de construcții sunt suspectați că au obținut sume importante prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale, iar ulterior banii ar fi fost „spălați” prin tranzacții succesive sau investiți în metale prețioase.

„Activitatea din România s-a desfășurat simultan cu acțiuni similare de pe teritoriul Germaniei și Austriei”, precizează procurorii DIICOT în comunicatul de presă.

Potrivit anchetatorilor germani, „mai mulți suspecți, persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor, ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale”.

Ulterior, „pentru disimularea provenienței ilicite, sumele de bani provenite din activitatea infracțională ar fi făcut obiectul unor tranzacții financiare multiple, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni cu numerar, dar și investiții în achiziția de metale prețioase”.

În urma perchezițiilor desfășurate în cele trei state, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, sume de bani în numerar, precum și mai multe autoturisme de lux, „în vederea confiscării”.

Față de patru cetățeni germani, cu vârste între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru reținere și neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani, în timp ce la acțiune au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
donald trump
4
Casa Albă: Trump suspendă restricțiile pentru transportul petrolului în SUA, pe fondul...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Digi Sport
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
misiune umanitara MApN
Trei pacienți cu arsuri, transferați în Germania cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române
Baza Ramstein
Iranul vrea ca Germania să „clarifice” rolul bazei americane de la Ramstein în război
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: cinci țări din Europa, împreună cu Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea căii navigabile
Tren Germania
Un român de 36 de ani a blocat traficul feroviar din Germania, după ce și-a sărbătorit eliberarea din închisoare
Friedrich Merz
„Ultimul glonț pentru democrație”: De ce nu reușește cancelarul Friedrich Merz să oprească ascensiunea extremei drepte în Germania
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - PLEN REUNIT - 1 OCT 2024
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost adoptat de Parlament...
Insula Kharg
Trump plănuiește ocuparea insulei Kharg pentru a forța Iranul în...
ID336408_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
AUR va contesta la CCR legea bugetului de stat pentru 2026. George...
E.S Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului_
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va...
Ultimele știri
Chuck Norris a murit. Îndrăgitul actor avea 86 de ani
Cum va fi cheltuit bugetul MApN în 2026. Explicațiile ministrului Radu Miruță
Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, închisă din motive de securitate: slujbele continuă în regim restrâns
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Corsetele decoltate și strânse pe corp sunt atuul ei vestimentar. Sofia Vergara, senzuală și sigură pe ea, în...
Cancan
Ultima oră! ANM a modificat prognoza meteo. Ce se întâmplă în următoarele ore
Fanatik.ro
Ce spune Adrian Câciu după ce a fost reclamat la CNCD pentru scandalul din parlament: „Și mașinile de Formula...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ei sunt cei mai mari miliardari din fotbal! Patronii din România sunt la ani-lumină distanță
Adevărul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Playtech
Mașalier sau marșarier: singura formă acceptată de normele lingvistice
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic
Newsweek
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
Un oposum, descoperit printre jucăriile unui magazin de suveniruri dintr-un aeroport. „Un vizitator local cu...
Film Now
Chuck Norris, transportat de urgență la spital în Hawaii. Ce se știe despre starea legendarului actor de 86...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant