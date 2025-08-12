Live TV

Video Percheziții într-un dosar legat de crima de la Padina: tranzacție cu arme pentru a reduce pedeapsa unui inculpat

Foto: Poliția Română

Poliţiştii bucureşteni au făcut, marţi, percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Galaţi, într-un dosar privind inducerea în eroare a organelor judiciare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Potrivit anchetatorilor, suspecţii ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul reducerii limitelor de pedeapsă în cazul unui bărbat judecat pentru omor, în dosarul afaceristului ucis anul trecut, într-un hotel din Padina.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale, cu sprijinul poliţiştilor de la Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, au pus în executare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Galaţi, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi inducerea în eroare a organelor judiciare.

Din datele şi probele administrate în cauză, de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, a reieşit că, în perioada 5- 7 martie 2025, mai multe persoane ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul formulării de către un bărbat (n.r. trimis în judecată în alt dosar pentru omor) a unui denunţ, cu consecinţa reducerii limitelor de pedeapsă. 

Astfel, a fost probată activitatea infracţională a şapte bărbaţi, dintre care unul aflat în arest la domiciliu şi un alt bărbat aflat în arest preventiv, în alte cauze.

În acest context, au fost identificate şi ridicate mai multe probe şi mijloace de probă, printre care înscrisuri şi terminale mobile, iar persoanele vizate au fost conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Potrivit unor surse judiciare, cazul are legătură cu crima petrecută în iarna anului trecut, în timpul unei petreceri la Padina, când un om de afaceri dâmboviţean a fost ucis în bătaie şi înjunghiat.

Suspecţi în acest caz sunt fraţii Marin, fiii autointitulatei vrăjitoare Sidonia, care au susţinut că au fost în „legitimă apărare”, deşi imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că niciuna dintre persoanele care însoţeau victima nu s-a manifestat agresiv.

Fraţii Marin sunt suspectaţi că în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024 au ucis un bărbat, într-un hotel din Padina, judeţul Dâmboviţa, în timpul unei petreceri. Potrivit anchetatorilor, victima a intrat în conflict cu cei trei după ce aceştia au făcut referiri la soţia sa, iar el i-a luat femeii apărarea. Bărbatul ucis era un cunocut om de afaceri din Târgovişte.

