Percheziții la fosta contabilă MAE acuzată că a delapidat 8 milioane de lei. Schema prin care banii au ajuns la fostul ei iubit

DNA face percheziții la o fostă angajată MAE, într-un dosar de abuz în serviciu, după ce aceasta a fost acuzată că ar fi delapidat 8 milioane de lei din conturile Ministerului Afacerilor Externe. Banii ar fi ajuns la fostul iubit și la fiul acestuia.

Este vorba despre o fostă contabilă a Ministerului Afacerilor Externe. Sunt percheziții la această oră, în Pitești, la domiciliul acesteia, dar și la mai mulți complici pe care i-ar fi avut. Sunt suspiciuni de abuz în serviciu, după ce ea a fost acuzată și de delapidare, pentru că ar fi sustras, printr-o serie de falsuri foarte bine făcute, pe durata 12 ani, suma de peste 8 milioane de lei.

Banii i-ar fi virat inclusiv în contul celor doi, ambii foști militari, sub formă de salarii, deși aceștia nu ar fi fost angajați la Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, sume de bani ar fi ajuns la iubit și la fiul său.

După ce acest dosar a ajuns la DNA, procurorii au strâns probe și astăzi fac aceste percheziții.

Urmează ca mai apoi fosta contabilă și ceilalți suspecți din dosar să fie ridicați și duși la audieri pentru a da mai multe explicații în acest dosar.

Denunțul a fost depus de iubitul contabilei și fiul acestuia după o ceartă.

„A început să îmi trimită undeva la 10.000 de lei, 15.000 de lei, din care eu îmi opream suma de 3.000 de lei pentru mine să îi cheltui, cum ar veni să am un al doilea venit. Eu am lucrat la privat până să mă angajez în Armată”, a spus bărbatul potrivit Știrilor ProTV.

