Percheziții la rectorul Academiei de Poliție în legătură cu amenințările la adresa jurnalistei Emilia Șercan

Sunt percheziţii, joi, acasă la rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la patru dintre subordonaţii săi. Descinderile sunt legate de ancheta în care un ofiţer, angajat al Academiei, este suspectat că a trimis mesajele de ameninţare jurnalistei Emilia Şercan.

Perchezițiile sunt efectuate în cadrul anchetei preluate de DNA în luna aprilie, după ce jurnalista Emilia Șercan a făcut o plângere la poliție și a prezentat mesaje electronice prin care era amenințată în legătură cu publicarea unor anchete referitoare la cazuri de plagiat în mediul universitar, inclusiv teze de doctorat susținute la Academia de Poliție.

Ofiţerul de la Academia de Poliţie suspectat că i-a trimis mesajele de ameninţare cu moartea jurnalistei Emilia Şercan a fost plasat sub control judiciar la sfârșitul lunii aprilie. Având în vedere funcția bărbatului, cazul a fost preluat de DNA.

Gheorghe Adrian Bărbulescu, ofiţer de poliţie în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, este cercetat pentru şantaj și amenințare. Bărbulescu fusese angajat în cadrul Academiei în urmă cu mai puțin de un an, imediat după absolvire.

În seara de 15 aprilie, Gheorghe Adrian Bărbulescu i-ar fi transmis Emiliei Șercan, la numărul personal de telefon al acesteia, mesaje de ameninţare (un mesaj tip text şi cinci mesaje folosind aplicaţia Facebook Messenger), pentru a o constrânge să înceteze activitatea de investigare a modului în care mai multe persoane din cadrul şcolii doctorale a Academiei de Poliţie "A.I. Cuza" au obţinut titlul de doctor. Inculpatul a ameninţat-o pe jurnalistă că, în caz contrar, aceasta va suferi acte de violenţă şi îi va fi suprimată viaţa, a arătat DNA.

Nu este exclus ca în urma perchezițiilor care se fac joi, rectorul Academiei de Poliție și ceilalți patru subordonați să fie audiați.

Iată și reacția jurnalistei Emilia Șercan la noile evoluții din dosarul care au legătură cu ea:

„Lucrul acesta nu poate să spună decât un singur lucru: că procurorii probabil au indicii legate de implicarea rectorului și a altor angajați din Academia de Poliție, din câte înțeleg, este vorba și de unul dintre cei doi prorectori care ar fi vizat de percheziții. Deci, vorbim despre conducerea extinsă a Academiei de Poliție. Eu cred că din moment ce procurorii DNA au decis să facă aceste percheziții, au indicii despre implicarea lor în șantajul care a fost pus la cale la adresa mea. Eu am spus încă din primul moment în care am aflat că acel ofițer a fost dus la audieri, având în vedere că el este foarte tânăr, abia a terminat facultatea în urmă cu un an de zile și lucrează în Academia de Poliție, fără să aibă legătură cu zona de doctorate, am spus de atunci că nu poate să fie decât un simplu executant și că autorii morali sunt cu totul și cu totul alte persoane. Este posibil ca astăzi să află că cei care au „comandat” amenințările cu moartea la adresa mea sunt cu totul alte persoane, iar acel ofițer a fost doar un executant”.