News Alert Percheziții la sediul DSU. Telefonul lui Raed Arafat, ridicat de procurori (surse)

Data actualizării: Data publicării:
Raed Arafat
Raed Arafat FOTO: Inquam Photos/ Eduard Vînătoru

Procurorii militari au făcut vineri percheziții la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență, într-un dosar privind suspiciuni de muncă fictivă în cazul mai multor medici, informează Digi24.

Procurii au ridicat mai multe documente și dispozitive de la DSU, inclusiv telefonul șefului DSU, Raed Arafat, potrivit unor surse citate de Observator News.

În dosar există suspiciuni de muncă fictivă în cazul mai multor medici de la Spitalul Floreasca și alte spitale din București și din țară.

Medicii ar fi fost pontați ilegal și de DSU, adică ar fi încasat salarii fără să se prezinte la muncă, potrivit Digi24, care citează surse din anchetă.

Șeful DSU, Raed Arafat, a refuzat să comenteze aspectul, spunând că se fac cercetări in rem și că DSU va transmite un comunicat de presă, potrivit aceleiași surse.

Știre în curs de actualizre

Editor : B.P.

