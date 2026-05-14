Peste 100.000 de euro cash au fost găsiți în urma perchezițiilor efectuate asupra procurorului constănțean Gigi Valentin Ștefan, potrivit unor surse Digi24.ro. În cazul celuilalt procuror constănțean vizat de anchetă, Teodor Niță, acesta are calitatea de suspect pentru instigare la abuz în serviciu, după cum a relatat avocatul lui.

Banii cash au fost găsiți în biroul și mașina fostului șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, au mai transmis sursele Digi24.ro.

Dacă în cazul lui Gigi Valentin Ștefan nu sunt informații suplimentare, avocatul celuilalt procuror vizat de percheziții, Teodor Niță, a oferit detalii despre ancheta Parchetului General.

„Au avut loc percheziții, s-au ridicat medii de stocare. Am aflat că a dobândit calitatea de suspect domnul procuror Teodor Niță. Dumnealui are calitatea de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu și atât”, a spus Liviu Zaharia, avocatul lui Teodor Niță, citat de News.ro.

Parchetul General nu a comunicat încă oficial pe această temă, înafară de a menționa că au existat percheziții în Constanța.

„Au plecat așa cum au venit”

Avocatul lui Niță a mai subliniat că din biroul acestuia au fost ridicate mai multe documente, însă anchetatorii nu ar fi găsit sume de bani.

„A venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural. Au plecat aşa cum au venit. Nu au găsit bonus sau altceva. Nu există nicio formă de acuzaţie” a spus Niţă, potrivit News.ro.

Declarațiile lui Niță au fost date în contextul în care, miercuri seară, procurorii Parchetului General au făcut mai multe percheziții într-un dosar de trafic de influență și alte infracțiuni de corupție, care ar fi fost comise în perioada decembrie 2025-mai 2026.

„În cadrul acestor activităţi sunt vizate mai multe persoane, faţă de care există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracţională investigată, urmând ca probele administrate în cauză să clarifice eventualele fapte şi participaţia fiecăreia dintre acestea", au precizat procurorii Parchetului General, miercuri seară.

În cadrul perchezițiilor au fost vizați și cei doi procurori, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță.

Controverse asupra celor doi procurori constănțeni

Cei doi procurori constănțeni au fost invocați în anul 2022 într-un dosar în care a fost condamnat, inițial, Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Judecătoarele Daniela Panioglu și Alina Nadia Guluțanu, care l-au condamnat inițial pe Duță (și care între timp a scăpat de pedeapsă - detalii, aici), i-au acuzat, în motivarea deciziei, pe cei doi procurori că ar fi încercat să îl ajute pe Lucian Duță să scape de acuzații.

În trecut, Rise Project și Info Sud-Est au arătat că Gigi Valentin Ștefan ar fi beneficiat de pe urma retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța, retrocedări care au dus la condamnarea fostului primar Radu Mazăre. Detalii, aici.

Aceleași publicații au arătat și că socrul fostului șef al procurorilor din Constanța, Gigi Valentin Ștefan, a încheiat o tranzacție imobiliară cu doi români, care aveau legături cu un grup de sirieni care îl sprijineau pe dictatorul sirian Bashar al-Assad, în timp ce procurorul îi investiga pe aceștia. Detalii, aici.

