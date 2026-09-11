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Peste un milion de euro falși, puși în circulație de o grupare din România. Bancnotele erau fabricate clandestin în Suceava

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100 Euros money stack - European currency
Euro. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Trei bărbați au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzați că au fabricat bancnote false de 50, 100 și 200 de euro într-o imprimerie clandestină din județul Suceava și le-au pus în circulație în România și Bulgaria. Peste un milion de euro falși ar fi fost distribuiți, iar la percheziții anchetatorii au descoperit alte 1,28 milioane de euro contrafăcuți.

Procurorii DIICOT au anunțat, vineri, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a trei bărbați de 25, 32 și 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și complicitate la punerea în circulație de valori străine falsificate.

Potrivit anchetatorilor, în luna octombrie 2025, cei trei bărbați, împreună cu un cetățean italian, au constituit o grupare de criminalitate organizată care a acționat pe teritoriile României și Bulgariei până la data de 24 martie 2026.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani, în calitate de lider al grupului infracțional organizat, a înființat, în județul Suceava, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 50, 100 și 200 de euro, în vederea punerii acestora în circulație atât în România, cât și în Bulgaria.

De asemenea, acesta, sprijinit de ceilalți doi bărbați, a procurat hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor false.

Liderul grupului infracțional organizat, împreună cu cetățeanul italian, a transportat bancnotele falsificate pe teritoriul României și Bulgariei, încasând ulterior sume de bani sau alte foloase provenite din valorificarea acestora.

„O mică parte dintre acestea a fost distribuită în țară (cel puțin 10 bancnote în cupiură de 100 euro), majoritatea bancnotelor fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei, respectiv echivalentul sumei de 1.012.300 euro (în cupiură de 100 euro). De asemenea, inculpații au deținut, la adresa din localitatea Burla, 1.281.400 de euro falși, diverși pigmenți și tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante, toate indisponibilizate pe parcursul percheziției efectuate la data destructurării grupului infracțional organizat”, au precizat procurorii DIICOT.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au solicitat instanței menținerea măsurii arestării preventive luate față de cei trei bărbați, precum și a sechestrului asigurător asupra unui autoturism și a sumelor în lei și euro ridicate de la aceștia.

Totodată, a fost solicitată confiscarea colilor de hârtie care conțin firul de siguranță al unei bancnote ce urma să fie contrafăcută, a hologramelor, bancnotelor false, pigmenților, cernelurilor, echipamentelor electronice și dispozitivelor de stocare a datelor utilizate sau care urmau să fie folosite la fabricarea bancnotelor false.

Cetățeanul italian este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

Dosarul penal se judecă la Tribunalul Suceava.

Editor : Ș.A.

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