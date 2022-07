Petre Daea, despre presupusa implicare în dosarul fostului ministru Chesnoiu: „Să lăsăm justiția unde este ea”

Numele actualului ministru al agriculturii, Petre Daea, apare în documentele din dosarul predecesorului său, Adrian Chesnoiu, pus sub acuzare pentru că ar fi aranjat un concurs de numire la direcțiile agricole din țară, scrie G4media, care prezintă un fragment din referatul procurorilor. Întrebat joi într-o conferință de presă despre acest aspect, Petre Daea a evitat să spună dacă a intervenit pe lângă fostul ministru al agriculturii pentru angajări: „Aici nu vă dau niciun fel de răspuns. Să lăsăm justiția unde este ea”, a îndemnat actualul ministru al agriculturii.

Interceptări în dosarul lui Adrian Chesnoiu

Într-una din interceptările procurorilor, Adrian Chesnoiu îi cere unui membru al comisiei de concurs să îl ajute pe un cunoscut al lui Petre Daea. De asemenea, discuțiile scot la iveală și că fostul ministru Chesnoiu îi cere persoanei care a denunțat faptele la DNA să nu le dea candidaților subiectele integral, ca să nu ajungă „la televizor”.

Discuția interceptată între fostul ministru al agriculturii Adrian Chesnoiu și membrul comisiei, cel care a fost și denunțătorul în acest dosar, a fost purtată în data de 15 martie 2022 . Cei doi discută inițial despre perioada în care, spun procurorii, apropiatul actualului ministru Petre Daea urma să susțină concursul. Cei doi spun clar că este vorba despre un apropiat al actualului ministru, ba chiar îl numesc „pila lui nea Petrică”, potrivit G4Media.

După ce stabilesc data când avea să fie susținut examenul, urmează discuția despre subiectele de la concurs. Adrian Chesnoiu îl învață pe acest membru al comisiei cum să procedeze ca să nu atragă atenția. Mai exact, îi cere subalternului să nu îi dea concurentului chiar subiectele exacte, ci să îi indice de unde să învețe. Fostul ministru al agriculturii spune că dacă i-ar da subiectele la virgulă, candidatul ar lua 10, ceea ce ar atrage atenția. Nota trebuie să fie de trecere, cât să nu „ne trezim la televizor”, explică Adrian Chesnoiu, avertizând că în caz contrar, ar putea atrage atenția presei.

Denunţător: (…) Ăăă, urmează ăla…Luchianca sau a lu’ Daea, al cui o fi. La cercetare.

Adrian Chesnoiu: Da.

Denunţător: (…) Mai urmează…Ăsta-i pe 10.

Adrian Chesnoiu: Când i-l scoţi?

Denunţător: (…) Termenul …este pe 10. E …

Adrian Chesnoiu: 10 mai.

Denunţător: (…) Se termină perioada de înscriere.

Adrian Chesnoiu: (vorbeşte în şoaptă) (neinteligibil): Nu le dăm subiectele, să faceţi dintr-o lege. După, să-i faci nişte articole, ce i le …noi i le dăm. Articole. Oricum (neinteleigibil) nu subiecte scrii. Adică daţi-le două, trei foi. Nu …o lege! Să-nveţe-n ...!

Denunţător: (…) Îhî. Da, dacă….

Adrian Chesnoiu (vorbeşte în şoaptă): Şi tu faci subiecte. Subiectul (neinteligibil), din …O.G. 58, articolul 500 – 530.

Denunţător: (…) (neinteligibil) pe articole. Pe Secţiuni. (neinteligibil)

Adrian Chesnoiu(vorbeşte în şoaptă): Pentru că ăştia-s dobitoci! Dacă le dai alea…ia 10! Nu să facă…Ia 10! Nu vreau 10-le!….Crede-mă că-i ştiu cât de proşti sunt. Ne trezim …la televizor!

Reacția lui Petre Daea

De la această discuție lucrurile au mers conform planului, iar candidatul a obținut postul după ce a primit parțial subiectele. Pentru funcția pe care o ocupase, acesta primea un salariu de bază la o Direcție agricolă de peste 10.600 de lei brut.

Adrian Chesnoiu a fost pus sub acuzare după ce paralementarii i-au ridicat imunitatea. Acesta și-a dat demisia imediat după ce a fost depusă cererea DNA. În locul său, Petre Daea a preluat din nou Agricultura.

Întrebat, joi, într-o conferință de presă despre aceste dezvăluiri, Petre Daea a declarat că vrea „să lase în justiție ce există”.

„Eu am venit în fața dvs tot timpul cu problemele pe care le gestionez la Ministerul Agriculturii. Nu am ce căuta în alte domenii și nici nu fac alte supoziții. Eu sunt foarte atent ce discut, știu ce înseamnă agricultura, activitatea la fermieri, știu să vă răspund la problemele pe care le ridicați. Aici nu vă dau nici un fel de răspuns. În acest dosar nu vă dau nici un fel de răspuns. Respect mult ce a spus dl ministru Chesnoiu, că vă va informa când acest dosar va fi finalizat. Consider că este normal așa, firesc și natural. Să lăsăm justiția unde este ea”, a declarat Petre Daea.

