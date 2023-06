Cristian Popescu Piedone, achitat definitiv de pedeapsa cu închisoarea primită în dosarul „Colectiv”, a declarat, miercuri, la ieșirea din Penitenciarul Jilava, că nu va cere despăgubiri statului și își va relua mandatul de primar la Sectorul 5. „Piedone n-o muritu, doar puțin s-o odihnitu”, a mai afirmat acesta.

Cristian Popescu Piedone, la ieșirea de la Penitenciarul Jilava: „Am spus ÎCCJ la ultimul meu cuvânt că mai sus de această treaptă a Justiției din România există decât Dumnezeu. La Dumnezeu eu m-am rugat să audă rugile mele de a face dreptate și de a deschide ochii judecătorilor, dacă sunt judecători drepți. Până la Înalta Curte nu am avut parte decât de acele culoare de care vorbiți toată ziua la dvs pe posturi, de acele comenzi, de acei scheleți în dulap a anumitor procurori și judecători. Funcționează, dar iată astăzi justiția, prin ÎCCJ, și nu o spun așa în mulțumiri, există o speranță în România pentru dreptate.

În 30 de ani de administrație, să-mi zică mie orice politician din România, din lume, că e fată mare. Nu, nu există. Fiecare cu păcatele lui. Eu am vrut de la început să răspund pentru păcatele mele. Din păcate am răspuns pentru altcineva. Puterea exemplului? Pentru cine? Dat de cine? De cei 3.600 de primari ai României cu primul primar al țării, astăzi președinte, care a semnat la fel ca și mine și nu a răspuns și nu răspunde. Pe 1 ianuarie a acestui an i-am cerut grațierea lui, nu mie! Nu-i problemă!

Nu voi cere despăgubiri. Și așa statul e cum e, dator...mai vine și eu să-i cer ce?! Voi câștiga! N-am nevoie. Voi fi repus în funcție, îmi voi duce Sectorul până la capăt, mă voi gândi la ce am de făcut în viitorul meu, dar a mă bate cu trecutul, îmi ard prezentul. N-am nici vârsta nici timpul necesar”.

Întrebat dacă și-ar dori o funcție mai mare ca cea de primar, acesta a răspuns: „Probabil la Parlamentul European, în locul lu fata asta cu vaccinurile, poate scăpăm de ele”.

„În închisoare m-am eliberat, nu m-am încarcerat. Mental m-am putut odihni și găndi să-mi pun planurile în ordine. Condițiile din închisoare - nu vreau să ajungă nimeni aici, dar dacă ai bun simț, ești respectat, dacă respecți, dacă te comporți ca atare și instituția îți răspunde ca atare.

Am ieșit la muncă, am ieșit fără probleme, am cosit... le-am făcut pe toate, n-am avut probleme, n-am stat cum zic alții...mi-am luat recompense, m-am dus la cursuri de....ce cursuri n-am făcut? Pe domeniul meu - horticultură. Trebuia să-i învăț pe oamenii ăștia să planteze și ei niște plante, să facă și ei o chestie”, a mai afirmat Piedone.

Acesta le transmite rudelor victimelor de la Colectiv: „Le spun că mi-a părut de la început...și le-am spus-o că dacă copiii mei erau acolo în acea seară și mureau, susțineam în continuare că-s nevinovat și ei știu lucrul ăsta. Le înțeleg furia, pentru a-ți pierde ce ai mai drag...«domle, să căutăm vinovații»...Ce s-a schimbat până astăzi? Rudele au fost despăgubite. Banii înlocuiesc un mort, un copil? Nu. N-am nevoie de bani, cum nici eu n-am nevoie să dau statul în judecată, să...s-a întâmplat. A fost ieri, sunt sănătos, am ieșit azi, plugul în brazdă și la treabă!”.

„Eu n-am respectat ad literam decât legile. Nu am eu ce să fac executant al legilor, dacă legiuitorul nu impune nimic sau să respecte acele avize cu referire la situațiile de urgență. Nici astăzi nu există. Astăzi cum intrăm, domnilor, în cluburi? Pe declarație pe proprie răspundere pe o singură foaie. N-a făcut nimic statul. Întrebați și alți 3.600 de primari ai României și pe primul primar care astăzi este președinte, dacă am modificat legislație. Nu, n-am modificat nimic. Cu conștiința privată știu...n-aveam ce să previn”, a mai declarat el.

Mandatul de primar al Sectorului 5

„Vreau să transmit colegilor mei de la Primăria Sectorului 5, care au stat bine-mersi și s-au gândit că Piedone o muritu. Piedone n-o muritu, doar puțin s-o odihnitu. Vreau să le spun să plece liniștiți. Iar și-au bătut joc de bani, iar au făcut achiziții și o să avem seriale în continuare”, a mai spus Cristian Popescu Piedone.

Prefectura Capitalei a transmis că atunci când decizia instanței va ajunge la Prefect, acesta va emite ordinul de repunere în funcție a lui Cristian Popescu Piedone ca primar al Sectorului 5.

„Referitor la decizia luată astăzi de Înalta Curte de Casație și Justiție, în ce îl privește pe domnul Cristian Popescu Piedone, prin care a fost desființată condamnarea de la Curtea de Apel București, aceasta înseamnă, mai exact, că domnul Piedone are dreptul să își reia mandatul, fără nicio restricție legală.

Condamnarea, respectiv temeiul încetării mandatului de primar al domniei sale, de la acel moment, a fost desființată, iar toate efectele condamnării sunt desființate retroactiv.

Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă, executorie și opozabilă tuturor, nici prefectul, nici consiliul local neavând opțiunea nerespectării ei.

Așadar, după comunicarea oficială a dispozitivului sentinței, voi emite ordinul de prefect de repunere în funcție”, arată un comunicat al Prefecturii București.

Cristian Popescu Piedone, eliberat din închisoare

Fostul primar al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone va fi eliberat. Judecătorii i-au admis o cale extraordinară de atac în dosarul Colectiv. Decizia este definitivă.

„Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone împotriva aceleiaşi decizii. Casează, în parte, decizia atacată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Popescu Cristian Victor Piedone, desfiinţând în aceleaşi limite şi sentinţa penală nr. 1897 din data de 16.12.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 17008/3/2016 şi, în rejudecare: În temeiul art. 448 alin. 1 pct. 2 lit. a şi alin. 3 Cod procedură penală, cu referire la art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 (autorizaţia SC Colectiv Club SRL). Înlătură dispoziţia privind obligarea inculpatului Popescu Cristian Victor Piedone la plata cheltuielilor judiciare către stat. Anulează formele de executare emise în baza sentinţei penale nr. 1897 din data de 16.12.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 17008/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 566/A din data de 12.05.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I Penală în acelaşi dosar privind pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone şi dispune punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este arestat în altă cauză”, se arată în minuta ÎCCJ.

Magistraţii au respins ca nefondate recursurile în casaţie formulate de inculpaţii Matei George Petrică, Anastasescu George Alin, Niţă Cristian Mihai şi Radu Antonina împotriva condamnărilor pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti.

Pe 12 mai, anul trecut, Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 4 ani închisoare pentru abuz în serviciu, pedeapsă scăzută la jumătate faţă de condamnarea de 8 ani şi 6 luni de închisoare cât luase la Tribunalul Bucureşti. Pe lângă scăderea la jumătate a pedepsei, Piedone a fost scos şi de pe lista inculpaţilor care trebuie să plătească daune de zeci de milioane de euro către victimele incendiului.

Piedone a fost acuzat că a semnat acordurile şi autorizaţiile de funcţionare a clubului Colectiv într-o modalitate care a încălcat prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu, inclusiv prin aceea că nu au fost respectate dispoziţiile privind controlul după emiterea autorizaţiilor.

Editor : Alexandru Costea