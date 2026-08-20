Pîslaru, după criticile magistraților privind legea salarizării: Problema e rezolvată deja, dar am apreciat că s-a mai creat o polemică

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a răspuns criticilor lansate de Consiliul Superior al Magistraturii la adresa legii salarizării. El a spus la Digi24 că problema salariilor din sistemul judiciar a fost deja discutată și rezolvată și că membrii CSM cel mai probabil știau acest lucru. „Am apreciat faptul că s-a mai creat o polemică în media”, a spus Pîslaru. Magistrații criticau faptul că, în baza proiectului de lege, persoanele aflate la vârful ierarhiei în sistemul de justiţie vor fi remunerate mai slab decât cele cu funcţii de conducere din alte sisteme.

„Am văzut reacţia din sistemul de justiţie cu privire la anumite parametrizări legate de salariile dumnealor. Deja din urmă cu două-trei săptămâni ca urmare a consultărilor cu Ministerul Justiţiei toate aceste salarizări pentru zona de conducere a sistemului de justiţie - CSM, Parchet Înalta Curte - au fost reglate, în mod evident, ca să respecte principiul egalităţii puterilor în stat. Deci această problemă este rezolvată deja şi ştiau, probabil, de la Ministerul Justiţiei că o rezolvasem, dar, în fine, am apreciat faptul că s-a mai creat o polemică în zona de media”, a spus Pîslaru.

Judecătorii și procurorii din CSM au criticat miercuri schimbările propuse prin noua lege a salarizării. Dacă procurorii subliniază că nu au fost consultați și cer să nu existe discriminări între salarizarea celor două profesii din domeniul justiției, judecătorii arată cum, prin proiectul discutat în aceste zile, magistrații ar urma să fie plătiți mai prost decât primari, consilieri prezidențiali sau parlamentari.

Editor : M.B.