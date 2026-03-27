Live TV

Înalta Curte de Casație și Justiție amenință că dă Guvernul în judecată după ce a tăiat banii obținuți în instanță de magistrați

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Sediul provizoriu al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din București, 15 martie 2024. Foto: Inquam Photos / George Călin

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a trimis vineri, 27 martie, o plângere prealabilă Guvernului, prin care acuză refuzul de a include în bugetul instanței supreme fondurile necesare pentru plata unor salarii restante obținute de judecători în instanțe. Este vorba de aproximativ 1,8 miliarde de lei pe care reprezentanții coaliției i-au luat de la ÎCCJ pentru a aproba amendamentul PSD privind ajutoarele pentru pensionari și persoane vulnerabile, dar și pentru finanțarea proiectelor derulate de autoritățe locale.

„Plângere prealabilă împotrivă refuzului nejustificat al Guvernului României și al Ministerului Finanțelor de a asigura și pune la dispoziția reclamantei toate fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor și ale celorlalte categorii profesionale îndreptățite, prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026”, potrivit documentului publicat de ÎCCJ, trimis Guvernului.

ÎCCJ cere Guvernului să pună la dispoziția instanței toate fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante.

Instanța supremă mai subliniază că „necuprinderea acestor sume în bugetul pe anul 2026, precum și diminuarea lor față de necesarul solicitat, reprezintă o încălcare evidentă a propriului cadru normativ adoptat de autoritățile cărora le este adresată prezenta plângere”.

ÎCCJ menționează în plângerea prealabilă că, în caz contrar, va sesiza „instanța de contencios administrativ competentă”.

„Persistarea în această conduită de refuz nejustificat va angaja nu doar răspunderea autorităților publice sesizate, ci și, în condițiile legii, răspunderea persoanelor care au contribuit la menținerea refuzului de soluționare a cererii, urmând a solicita în fața instanței obligarea acestora la despăgubiri”, potrivit documentului citat.

Plângerea prealabilă înaintată de Înalta Curte de Casație și Justiție către Guvern poate fi citită integral aici.

ÎCCJ reclamă faptul că reprezentanții coaliției de guvernare au decis, în timpul dezbaterilor din Parlament asupra Legii Bugetului pentru 2026, să mute aproximativ 2 miliarde de lei din bugetul ÎCCJ, destinat plății salariilor restante ale judecătorilor (stabilite definitiv în anii trecuți instanțe), pentru alte cheltuieli:

  • 1,1 miliarde de lei au fost alocați pentru ajutoarele pentru pensionari și persoane vulnerabile (amendamentul cerut insistent de PSD în timpul dezbaterilor din Parlament asupra Legii Bugetului pentru 2026);
  • 770 de milioane de lei alocați ulterior autorităților locale.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

