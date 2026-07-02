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PNL reacționează după avertismentul CSM în scandalul privind Congresul partidului: „Cerem transparență, nu contestăm justiția”

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sigla PNL inquam george calin
Sigla PNL. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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După ce Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a acuzat o „escaladare fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești”, iar Tribunalul București a respins criticile privind constituirea completurilor specializate pentru cauzele partidelor politice, PNL susține că nu contestă independența justiției, ci solicită explicații privind măsurile administrative adoptate de instanță.

Într-un comunicat transmis joi, PNL afirmă că „respectă independența justiției, hotărârile instanțelor și dreptul fiecărei instanțe de a-și organiza activitatea potrivit legii”, însă consideră că „orice măsură administrativă privind organizarea activității judiciare trebuie să fie nu doar legală, ci transparentă și lipsită de orice aparență de arbitrariu”.

Liberalii susțin că explicațiile oferite de CSM și Tribunalul București nu răspund întrebărilor privind constituirea, în 23 iunie, a completurilor specializate pentru cauzele privind partidele politice. Potrivit formațiunii, timp de peste 20 de ani nu a existat necesitatea unor astfel de completuri, iar înființarea lor coincide cu înregistrarea dosarelor formulate de contestatarii din PNL.

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„Aceste completuri au fost constituite exact în momentul în care au fost înregistrate dosarele formulate de contestatarii din PNL, fără ca opiniei publice să îi fie prezentate criteriile concrete după care au fost desemnați judecătorii care le compun”, arată în comunicat.

PNL invocă și standardele Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și ale Comisiei de la Veneția privind autonomia partidelor politice și susține că, într-o astfel de cauză, măsurile administrative excepționale trebuie însoțite de explicații clare.

„Ceea ce solicităm este transparență deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative, pentru ca orice suspiciune privind imparțialitatea organizării activității judiciare să fie înlăturată”, mai transmite formațiunea.

Liberalii subliniază că își vor exercita în continuare drepturile procesuale „exclusiv prin mijloacele prevăzute de lege și Constituție”.

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Reacția PNL vine după ce secția pentru judecători a CSM a acuzat joi o „escaladare fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești”, după reacția PNL la hotărârile Tribunalului București și Tribunalului Ilfov privind litigiile legate de Congresul partidului. CSM a subliniat că hotărârile instanțelor pot fi contestate doar prin căile de atac prevăzute de lege, iar nu prin presiuni în spațiul public, avertizând că punerea sub semnul întrebării a rolului și legitimității instanțelor este incompatibilă cu principiile statului de drept.

Editor : Ana Petrescu

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