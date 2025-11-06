Live TV

Poliţia Capitalei: Suspecţii care au lipit coduri QR false pe panourile de parcare din Sectorul 1 au fost depistaţi

Data publicării:
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Poliţia Capitalei a anunţat că persoanele care au lipit stickere cu coduri QR false pe panourile pentru plata parcării din Sectorul 1 au fost depistate. Joi au fost efectuate cinci percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, iar unul dintre suspecţi este deja arestat în Belgia pentru fapte similare.

Poliţiştii au făcut, joi, cinci percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, în cazul sesizărilor din luna iulie, potrivit cărora pe panourile pentru plata parcării în Sectorul 1, au fost lipite stickere cu coduri QR diferite de cele originale.

În momentul în care cetăţenii încercau să achite taxa de parcare scanând respectivul cod, erau redirecţionaţi către un link ce solicita introducerea datelor bancare ale cardului.

La percheziţii, au fost depistate cele două persoane bănuite că au comis faptele, una dintre ele fiind, în prezent, arestată în Belgia, pentru infracţiuni similare.

Potrivit Poliţiei Capitalei, cele două persoane, alături de alte două, care le-ar fi ajutat, sunt acuzate de fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la fals informatic şi complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.

În 24 iulie, poliţiştii au fost sesizaţi că pe mai multe panouri informative pentru plata parcării autoturismelor, din Sectorul 1, au fost aplicate stickere ce conţineau coduri QR diferite faţă de cele originale. În momentul în care cetăţenii încercau să achite taxa de parcare prin scanarea respectivului cod QR, erau redirecţionaţi către un link ce solicita introducerea datelor bancare ale cardului.

La momentul respectiv, poliţiştii au găsit mai multe panouri informative pe care erau aplicate stickere conţinând coduri QR lipite peste cele originale şi care au fost ridicate pentru cercetări.

În urma investigaţiilor, a reieşit că, la data de 19 iulie, două persoane ar fi lipit coduri QR din hârtie autoadezivă peste cele originale de pe panourile destinate plăţii parcării. Cei doi au fost ajutaţi de alte două persoane, care ar fi păzit zona şi le-ar fi pus la dispoziţie o maşină cu care au venit în acea zonă.

Anchetatorii au stabilit că respectivele coduri QR redirecţionau către un website ce imita pagina companiei de parking, fiind introduse date necorespunzătoare adevărului, utilizate în vederea colectării numerelor de înmatriculare şi a detaliilor instrumentelor de plată.

Joi, 6 noiembrie, poliţiştii au făcut cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, pentru probarea infracţiunilor. Astfel, au fost depistate cele două persoane bănuite de săvârşirea faptei, una dintre ele aflându-se în prezent arestată în Belgia, pentru fapte similare. În privinţa celorlalte două persoane care i-au ajutat pe cei doi, poliţiştii menţionează că a fost depistată una dintre ele, cealaltă fiind în continuare căutată.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman. Cercetările sunt continuate de către Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Editor : M.I.

