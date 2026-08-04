Poliția Română răspunde acuzațiilor că a blocat extrădarea fostului baron PSD Ionel Arsene din Italia

Predarea către România a fostului şef al CJ Neamţ, Ionel Arsene, condamnat definitiv la închisoare pentru mită şi dat în urmărire internaţională, a fost blocată printr-o decizie a instanţei din Italia, din motive medicale, şi nu printr-o „întârziere a autorităţilor române”, a transmis marți Poliția Română.

„Predarea persoanei a fost blocată printr-o decizie a instanţei din Italia, din motive medicale, nu printr-o întârziere a autorităţilor române. Fiecare etapă a procedurii a fost gestionată de autorităţile române în limitele legale şi pe baza deciziilor autorităţilor judiciare competente — române şi italiene. Stadiul actual al cauzei este determinat exclusiv de o decizie a instanţei italiene, nu de o acţiune sau inacţiune a instituţiilor române”, precizează Poliţia Română, în urma afirmaţiilor publice făcute într-o emisiune de către o persoană publică, privind „tergiversarea unei proceduri de extrădare din Italia a unei persoane condamnate pentru trafic de influenţă şi luare şi dare de mită”.

Potrivit sursei citate, documentele de cooperare aflate la dosar arată că, la fiecare etapă, instituţiile române „au acţionat proactiv, solicitând date şi iniţiind din oficiu proceduri judiciare, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile italiene şi în termenele impuse de acestea”.

„Suspendarea actuală a predării este o decizie a instanţei italiene, aflată în competenţa sa exclusivă, iar reluarea procedurii depinde de o nouă hotărâre a acesteia”, precizează Poliţia Română, potrivit News.ro.

Poliţia Română prezintă stadiul procedurii de predare a lui Ionel Arsene

1. Arestarea şi procedura judiciară în Italia (martie–mai 2023): Persoana a fost arestată în Italia la 27 martie 2023. Autoritatea judiciară italiană a respins iniţial predarea, decizie rămasă definitivă la 10 mai 2023.

2. Reluarea procedurii (septembrie–noiembrie 2023): Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI) a solicitat, din proprie iniţiativă, periodic, informaţii autorităţilor italiene privind stadiul cauzei. La 3 noiembrie 2023, autoritatea judiciară italiană a admis predarea persoanei.

3. Organizarea preluării (7–9 noiembrie 2023): Ca urmare a deciziei de admitere, CCPI a demarat organizarea preluării, inclusiv obţinerea aprobărilor de tranzit din partea autorităţilor competente din Slovenia şi Ungaria, conform normelor europene aplicabile. În doar două zile de la informarea primită de la autorităţile italiene privind acordul predării, la 9 noiembrie 2023, aprobările necesare fuseseră obţinute şi toate procedurile erau parcurse de Poliţia Română, iar preluarea era stabilită pentru data de 10 noiembrie 2023.

4. Suspendarea predării de către instanţa italiană: La 9 noiembrie 2023, ulterior finalizării organizării, Curtea de Apel din Bari a comunicat suspendarea predării, din motive medicale. Această decizie a fost luată exclusiv de autoritatea judiciară italiană. De la acea dată, autorităţile italiene nu au mai transmis o nouă solicitare pentru predarea persoanei, care rămâne în Italia. Reluarea procedurilor la nivelul Poliţiei Române este condiţionată de o nouă decizie a instanţelor italiene în acest sens.

Poliţia Română monitorizează evoluţia cauzei şi rămâne disponibilă să pună la dispoziţia instituţiilor abilitate documentele care confirmă cele prezentate mai sus, mai arată aceeaşi sursă.

Ionel Arsene a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Braşov, în martie 2023, la 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru trafic de influenţă, luare şi dare de mită, într-un dosar instrumentat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În iunie 2025, instanţa supremă din Italia a decis că Ionel Arsene nu va fi predat autorităţilor române, invocând motive medicale.

În luna iunie a acestui an, HotNews a publicat fotografii în care apar preşedintele CJ Buzău, social-democratul Marcel Ciolacu, şi condamnatul Ionel Arsene, care au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, în legătură cu imaginile respective, că fiecare răspunde de ceea ce face, iar dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, adăugând că îl îndeamnă să o facă.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirma că, prin întâlnirea cu infractorul fugar Ionel Arsene, condamnat definitiv la închisoare pentru luare de mită, Marcel Ciolacu se descalifică pentru orice rol în viaţa publică.

Editor : C.L.B.