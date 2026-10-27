Politicianul din Slatina care a tras cu arma spre mascații veniți la percheziții a fost reținut

Un consilier local liberal din Slatina, fost viceprimar în localitate, a fost reținut pentru tentativă de omor calificat asupra unui polițist. Politicianul a tras cu arma de vânătoare către mascații care au venit la percheziții în locuința lui, într-un dosar pentru camătă și șantaj.

Consilierul local, care este și directorul cimitirului din Slatina, a fost reținut aseară pentru 24 de ore pentru ultraj, dar și pentru distrugere și tentativă de omor. Acesta va fi prezentat astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă.

Săptămâna trecută s-au făcut percheziții la locuința acestuia, dar și la locuința directorului adjunct al companiei de apă Oltenia. Cei doi sunt cercetați într-un dosar pentru camătă și șantaj.

În momentul în care au ajuns mascații, procurorii și polițiștii la locuința consilierului local, acesta a ieșit în curte cu o armă de vânătoare și a tras mai multe focuri către forțele de ordine.

Acum s-a luat decizia ca acesta să fie reținut pentru toate aceste fapte, iar instanța urmează să decidă dacă va fi arestat o perioadă de 30 de zile.

Editor : M.B.