Live TV

Politicianul din Slatina care a tras cu arma spre mascații veniți la percheziții a fost reținut

Data publicării:
focuri de arma
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un consilier local liberal din Slatina, fost viceprimar în localitate, a fost reținut pentru tentativă de omor calificat asupra unui polițist. Politicianul a tras cu arma de vânătoare către mascații care au venit la percheziții în locuința lui, într-un dosar pentru camătă și șantaj.

Consilierul local, care este și directorul cimitirului din Slatina, a fost reținut aseară pentru 24 de ore pentru ultraj, dar și pentru distrugere și tentativă de omor. Acesta va fi prezentat astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă.

Săptămâna trecută s-au făcut percheziții la locuința acestuia, dar și la locuința directorului adjunct al companiei de apă Oltenia. Cei doi sunt cercetați într-un dosar pentru camătă și șantaj.

În momentul în care au ajuns mascații, procurorii și polițiștii la locuința consilierului local, acesta a ieșit în curte cu o armă de vânătoare și a tras mai multe focuri către forțele de ordine.

Acum s-a luat decizia ca acesta să fie reținut pentru toate aceste fapte, iar instanța urmează să decidă dacă va fi arestat o perioadă de 30 de zile.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
3
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
Digi Sport
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mascati
Focuri de armă la descinderile mascaților, în Slatina. Administratorul unui cimitir, reținut pentru cămătărie
photo-collage.png - 2026-10-15T182913.648
Primarul din Slatina acuză Poliția că i-a cerut să arunce o probă din cimitir: „Dragi organe de cercetare penală, faceți-vă treaba!”
Screenshot 2026-09-16 230036
Saci cu posibile oseminte umane și un sicriu, ascunși în spatele unui zid fals. Un nou dosar penal la cimitirul Strehareți din Slatina
N13 NOI SACI OSEMINTE SLATINA-TEL DIR_00311
Noi saci cu oase umane, descoperiți în cimitirul din Slatina. Ipoteza anchetatorilor după găsirea unei „cripte false”
Screenshot 2026-09-16 230036
Cazul sacilor cu oase umane din Cimitirul Strehăreț din Slatina: rămășițele provin de la 23 de persoane, au fost audiați patru oameni
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Reacția lui Nicușor Dan, după ce SRI a devoalat rețeaua de sabotaj...
Rumen Radev
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri...
luca niculescu foto facebook
Premierul Luca Niculescu condamnă acțiunile de sabotaj ale Rusiei în...
accident rutier triunghi semn
Sentință în cazul șoferiţei care a accidentat-o mortal pe Anastasia...
Ultimele știri
„Suveraniștii noștri care defilează, în pas de kazaciok”. Ștefureac, despre măsurile necesare în țară după sabotajele rușilor
Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, până în decembrie. Anunțul CNAIR pentru șoferi
Petrişor Peiu, atac la PSD: „A trecut de la indignare la complicitate”. Liderul AUR acuză Guvernul Niculescu că ascunde deficitul real
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă problemele cu banii în urmă, începând cu 27 octombrie 2026. Scapă de griji și își recapătă...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Cele două echipe din Bundesliga care-l vor pe Ianis Stoica: „Interes sută la sută!”. Câți bani vrea Estrela
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Secretele Balonului de Aur 2026: tot ce camerele nu aveau cum să surprindă! Organizare suficientă, reguli...
Adevărul
„Un cutremur pe scena politică”. Reforma administrației poate schimba raportul de forțe dintre partide
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Iubita tinerică a fostului Balon de Aur e model și pozează în costum de baie. E cu 38 de ani mai mică decât el
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți...
Pro FM
Lidia Buble rupe tăcerea după zvonurile despărțirii de Horațiu Nicolau. Ce a spus despre viața ei personală...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman, despre partea întunecată a copilăriei la Hollywood: „Eram prezentată ca o Lolita sexualizată”
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
Digi FM
Donald Trump, acuzat de viol de o regină a frumuseții născută la Cluj. Beatrice Keul susține că a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat într-un tomberon: „Nu te aștepți să vezi așa ceva în gunoi”
Film Now
La 84 de ani, Harrison Ford dovedește că vârsta e doar un număr. Actorul, pe bicicletă, de-a lungul coastei...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...