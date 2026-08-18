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Polițist acuzat că a ajutat o grupare să jefuiască medici și politicieni din Timișoara. Șase persoane reținute

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ecusoan al politiei romane
Sursa: Poliția Română
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Șase persoane, între care un polițist, au fost reținute în dosarul furturilor din locuințele unor medici, politicieni și alte persoane publice din Timișoara. Prejudiciul depășește 900.000 de euro. Printre cei implicați se află și un bărbat condamnat în primă instanță pentru furtul a aproximativ două milioane de euro de la Oficiul Poștal 1 din oraș, relatează News.ro.

Procurorii au efectuat marți, 18 august, 16 percheziții domiciliare în municipiul Timișoara și în localitățile periurbane, la locuințele mai multor persoane suspectate de implicare în furturi comise prin violare de domiciliu.

„Astăzi, 18.08.2026, au fost efectuate 16 percheziții domiciliare pe raza municipiului Timișoara și a localităților periurbane, la locuințele mai multor persoane implicate în comiterea unor infracțiuni de furt calificat prin violare de domiciliu, fapte prin care a fost cauzat un prejudiciu total estimat la peste 900.000 de euro. Printre persoanele vătămate se regăsesc mai multe persoane din municipiul Timișoara, inclusiv medici, politicieni și alte persoane publice, ale căror locuințe au fost vizate în mod repetat de gruparea infracțională”, a transmis marți seară Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Potrivit unor surse judiciare, printre victime se numără rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputatul PNL de Timiș Marilen Pirtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, precum și un alt medic din județul Timiș.

Cinci persoane ale căror locuințe au fost percheziționate au fost reținute pentru 24 de ore. Acestea sunt cercetate pentru furt calificat, tentativă la furt calificat și tăinuire, în diferite forme de participație.

În același dosar a fost reținut și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, suspectat că le-ar fi oferit membrilor grupării informații care nu erau destinate publicității.

„Totodată, s-a stabilit că un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș ar fi sprijinit comiterea acestor infracțiuni prin furnizarea de informații nedestinate publicității. Față de acesta, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunii de folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”, se arată în comunicatul procurorilor.

Anchetatorii au stabilit că în comiterea furturilor ar fi fost implicat și un inculpat trimis deja în judecată și condamnat în primă instanță în dosarul furtului de la Oficiul Poștal 1 din Timișoara. În acel caz, prejudiciul a fost estimat la aproximativ două milioane de euro, reprezentând bani destinați plății pensiilor.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit mai multe sume de bani și bunuri despre care există suspiciunea că provin din furturile comise în locuințe.

Toate cele șase persoane cercetate urmează să fie prezentate miercuri, 19 august, judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Timișoara, cu propunere de arestare preventivă.

Editor : Ș.A.

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