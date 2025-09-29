Live TV

Polițist de la Antidrog, acuzat că furniza informații unei grupări de traficanți din Sectorul 5. DIICOT a reținut 20 de persoane

Douăzeci de persoane au fost reţinute şi alte trei sunt cercetate sub control judiciar de procurorii DIICOT în dosarul de trafic de droguri, luare de mită şi divulgare de informaţii secrete de serviciu sau nepublice în care au avut loc percheziţii duminică. Gruparea ar fi fost constituită, în aprilie anul trecut, în Sectorul 5 al Capitalei, de doi bărbaţi, rude, şi de un poliţist de la Serviciul Antidrog, care în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-ar fi divulgat informaţii privind anchetele DIICOT, metodele de investigare şi acţiunile programate.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat, luni, că procurorii de la Structura Centrală au dispus reţinerea a 20 de inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de alţi 3 inculpaţi, cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, complicitate la trafic de droguri de risc şi de mare risc în formă continuată, deţinere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, fără drept, luare şi dare de mită şi divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, informează News.ro.

„Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, începând cu luna aprilie 2024, pe raza sectorului 5 din municipiul Bucureşti, 3 inculpaţi (doi dintre aceştia, cu vârstele de 55 şi 36 de ani, aflaţi în relaţii de rudenie şi un agent de poliţie cu vârsta de 57 de ani) au constituit un grup infracţional organizat, având ca scop obţinerea de importante beneficii materiale din comercializarea de substanţe interzise. Începând cu luna mai 2024 la gruparea de criminalitate organizată iniţială au aderat, în acelaşi scop, alte două grupuri infracţionale organizate”, a arătat DIICOT.

Structura de criminalitate organizată de tip piramidal, compusă din aproximativ 30 de membri, a fost coordonată de inculpatul în vârstă de 55 de ani, care şi-a asumat poziţia de lider. Acesta şi-a constituit şi o celulă proprie de vânzare a drogurilor, modelul fiind preluat şi de ceilalţi membri cu rol de coordonatori, aflaţi în eşaloanele inferioare ale grupării.

Potrivit sursei citate, procurarea drogurilor şi colectarea sumelor obţinute a fost realizată, în principal, de către lider şi membrii palierului principal din fiecare ramificaţie (celulă), celorlalţi membri aflaţi pe palierele doi şi trei revenindu-le sarcini constând în depozitare, porţionare, transport şi comercializare.

„Procesul de cristalizare a grupului infracţional organizat extins a fost favorizat de posibilitatea de a obţine, prin intermediul inculpatului ce deţinea calitatea de agent de poliţie judiciară în cadrul Serviciului Antidrog din structura specializată de la nivelul municipiului Bucureşti, a unor informaţii privind atât anchetele penale aflate în derulare pe rolul DIICOT, cât şi aspecte legate de tacticile şi procedeele probatorii utilizate în cadrul acestor anchete. Astfel, până în luna martie 2025, inculpatul (funcţionar public cu statut special), în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-a divulgat acestuia informaţii privind anchete penale ce vizau membri ai grupării, data declanşării unor acţiuni de amploare ale DIICOT, mijloace speciale de investigaţii şi alte aspecte referitoare la urmărirea penală. În acest mod, inculpatul i-a înlesnit atât liderului, cât şi altor membri ai grupării de criminalitate organizată, deţinerea şi ulterior comercializarea substanţelor interzise”, a stabilit DIICOT.

Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate cantităţi de droguri de mare risc (heroină şi cocaină) şi au fost realizate, cu sprijinul jandarmilor din cadrul DGJMB şi poliţiştilor din DGPMB, mai multe acţiuni de depistare şi identificare a unor consumatori, care au achiziţionat substanţe interzise de la membrii grupării.

În urma percheziţiilor făcute duminică, au fost găsite şi ridicate aproximativ 2 kilograme de droguri de mare risc (cocaină şi heroină), circa 1.000 comprimate din clasa opioidelor, obiecte purtând urme de substanţă, o armă neletală, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate 3 autoturisme de lux şi suma de aproximativ 60.000 de euro.

Persoanele reţinute vor fi prezentate judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Combaterea Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Serviciului Grupuri Infracţionale Violente din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Acţiunea a beneficiat de suportul luptătorilor Serviciului Acţiuni Speciale din Poliţia Capitalei, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Direcţiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucureşti.

