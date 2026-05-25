Poliţist din Argeş, arestat pentru că a cerut șpagă altui polițist

Sigla DNA. Inquam Photos / Alexandru Busca

Un poliţist din Câmpulung, preşedintele filialei judeţene Argeș a unui sindicat al poliţiştilor, a fost arestat preventiv într-un dosar penal de trafic de influență. Potrivit DNA, polițistul i-ar fi cerut unui alt poliţist 12.000 de euro, sumă din care a primit 10.000 de lei, promiţând că poate interveni pentru ca acesta să fie mutat la un alt inspectorat de Poliţie.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, luni, că un judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile formulată de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Piteşti faţă de inculpatul Marian Niculin-Rujoiu, la data faptei agent de poliţie în cadrul Poliţiei Municipiului Câmpulung – Biroul Ordine Publică şi preşedinte al unei filiale judeţene din cadrul unui sindicat din poliţie, pentru trafic de influenţă.

„În cursul lunii februarie 2026, inculpatul Niculin-Rujoiu Marian, în calităţile menţionate anterior, ar fi pretins de la un alt poliţist suma de 12.000 de euro, din care în cursul lunii martie 2026 ar fi primit suma de 10.000 de lei, în schimbul promisiunii că îşi va exercita influenţa pe care ar fi pretins că o are asupra unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul a două inspectorate judeţene de poliţie, pentru a determina aprobarea mutării poliţistului respectiv de la un inspectorat la altul”, a arătat DNA.

Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie.

Editor : B.P.

