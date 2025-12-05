Polițist local din Arad, judecat pentru purtare abuzivă. În acelaşi caz, un alt coleg e acuzat de tortură soldată cu moartea victimei

Un poliţist local din Arad a fost trimis în judecată joi, pentru purtare abuzivă, la aproape doi ani şi jumătate de la comiterea faptei, într-un caz în care un alt poliţist local este judecat pentru tortură soldată cu moartea victimei. Acesta din urmă a fost acuzat că a bătut crunt un om fără adăpost pe care îl ridicase de pe stradă, după ce primise o reclamaţie că agasa trecătorii. El a fost filmat în timp ce îl bătea pe bărbatul care a murit, la scurt timp, la spital, din cauza nenumăratelor traumatisme şi fracturi.

Potrivit Parchetului Tribunalului Arad, citat de News.ro, la data de 4 decembrie 2025, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată pentru purtare abuzivă a inculpatului G.C., un poliţist local aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, care, în 14 iulie 2023, seara, l-a lovit puternic cu piciorul în spate pe un bărbat adus în sediul Poliţiei Locale Arad, care, de altfel, a murit ca urmare a „loviturilor aplicate de către un alt agent”.

Parchetul Tribunalului Arad precizează că rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Arad.

Celălalt poliţist local a fost trimis în judecată, în 21 decembrie 2023, pentru tortură urmată de moartea victimei, primul termen al procesului pe fond fiind în 13 noiembrie 2024, când instanţa Tribunalului Arad a amânat judecarea cauzei pentru 17 ianuarie 2025, dată de la care nu mai apare nimic nou pe portalul instanţelor.

Poliţistul local este acuzat că a bătut cu bestialitate un om fără adăpost pe care îl ridicase de pe stradă, după ce primise o reclamaţie conform căreia agasa trecătorii. Poliţistul a fost filmat în timp ce îl bătea pe bărbatul care a murit, la scurt timp, la spital, din cauza multiplelor traumatisme şi fracturi.

Ce s-a întâmplat

Totul s-a petrecut în seara de 14 iulie 2023, când administratorul unei case de schimb valutar cu punctul de lucru în Piaţa Gării, din municipiul Arad, a sesizat telefonic Poliţia Locală Arad în legătură cu comportamentul agresiv al unui bărbat care consuma substanţe halucinogene din pungă şi agasa trecătorii. La locul indicat au intervenit trei poliţişti locali, care, folosind forţa fizică, l-au ridicat pe bărbatul reclamat, luându-l în cătuşe, cu mâinile prinse la spate.

Bărbatul a fost dus la sediul Poliţiei Locale Arad, situat pe Calea Victoriei, unde echipajul a ajuns la orele 20:10. „În parcarea interioară, doi dintre membrii echipajului exercită acte de violenţă asupra persoanei vătămate, care era încătuşată cu mâinile la spate. Agentul L.F-N i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu piciorul în zona capului, iar agentul G.C. i-a aplicat persoanei vătămate o lovitură cu piciorul în partea posterioară, înainte ca aceasta să fie condusă în sediu, aspecte surprinse de camerele de supraveghere video instalate pe exteriorul clădirii”, au informat anchetatorii la acel moment.

Potrivit acestora, ulterior, bărbatul încătuşat cu mâinile la spate a fost dus în sediu de către agentul L.F-N, în incinta sediului, într-un birou care nu este prevăzut cu sistem de supraveghere video. În interior, agentul L F-N, „a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate”, înregistrate de camerele de supraveghere video instalate în incinta sediului.

„Din imagini se poate observa că agentul L. F-N avea în mâna dreaptă un obiect, care posibil să facă parte din dotarea acestuia, respectiv o tonfă”, informează procurorii.

Douăzeci de minute mai târziu, unul dintre agenţi a solicitat intervenţia unei ambulanţe, iar ulterior imaginile de pe camerele video o arată pe victimă scoasă pe targă din sediu şi transportată la spital, unde, de altfel, a şi murit a doua zi.

Necropsia a arătat că moartea victimei a fost violentă, fiind determinată de o intoxicaţie acută cu substanţă neidentificată, însă s-a constatat şi existenţa mai multor leziuni traumatice externe, care au putut fi produse prin lovire cu şi de corpuri dure/planuri dure.

„Având în vedere împrejurarea că erau descrise mai multe leziuni externe, lucrătorul de poliţie judiciară din cadrul P.M.A.-B.I.C. a primit o completare a Raportului de constatare preliminară, în care au fost descrise leziunile traumatice externe constatate cu ocazia efectuării necropsiei”, mai arătau datele din anchetă.

Moartea bărbatului, violentă

Astfel, Raportul medico-legal de necropsie realizat în octombrie 2023 indica „o stare total diferită faţă de constatarea preliminară anterioară”.

Conform legiştilor, moartea bărbatului a fost violentă şi a fost determinată de şocul traumatic ca urmare a traumatismului cranio-cerebral cu hemoragie meningo-cerebrală, şi toracic cu leziuni de contuzie ale mediastinului, pericardului şi cordului urmate de ruptură de cord, cu hemopericard consecutiv, cu evoluţie rapid agravată de tulburările cascadei de coagulare a sângelui, survenite la un organism tarat, cel mai probabil pe fondul de intoxicaţie etanolică acută, cu sindrom de hepatocitoliză prin necroză de coagulare hepatocitară şi acidoză metabolică severă cu alterarea consecutivă a hemostazei fiziologice.

Leziunile traumatice externe descrise în conţinutul constatărilor preliminare au putut fi produse prin loviri multiple repetate, cu corpuri dure şi contondente, posibil şi cu un corp contondent de formă cilindrică.

Potrivit procurorilor, leziunile traumatice la cap, torace, abdomen şi cord au „legătură de cauzalitate conjugată sau complexă prin factori concuratori” cu moartea victimei, atât prin patologia preexistentă, cât şi prin complicaţiile provocate de leziunile traumatice suferite (hemoragie meningo-cerebrală, ruptură de cord şi hemopericard consecutiv).

