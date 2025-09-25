Live TV

Polițist, prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 15.000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal

sigla Direcției Naționale Anticorupție
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un polițist din județul Neamț a fost prins în flagrant de procurorii DNA Bacău în timp ce primea 15.000 de euro de la un individ căruia îi promisese că poate interveni pe lângă organele de anchetă pentru a nu fi arestat într-un dosar penal, au dezvăluit surse judiciare pentru Digi24.ro. Polițistul mai primise anterior alți 13.000 de euro de la același individ, pentru a interveni în alt dosar. DNA a anunțat că l-a reținut pentru 24 de ore.

DNA a anunțat joi că Sergiu Vasile Vieru, agent de poliție în cadrul Secției de Poliție Crăcăoani - I.P.J. Neamț, a fost reținut 24 de ore pentru comiterea a două infracțiuni de trafic de influență în formă continuată.

„În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 07 martie 2025, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, agentul de poliție Vieru Sergiu Vasile, a depistat o persoană conducând un autovehicul pe drumurile publice de pe raza loc. Bălțătești, jud. Neamț, fără a deține permis de conducere. Prin urmare, în evidențele Secției de Poliție Crăcăoani din cadrul I.P.J. Neamț a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect această infracțiune.

Ulterior acestui moment, suspectul Vieru Sergiu Vasile, i-ar fi pretins numitului C.C. (concubinul persoanei cercetate pentru conducere fără permis) suma totală de aproximativ 15.000 de euro, pentru a-și exercita pretinsa influență asupra organului de cercetare penală ce instrumenta cauza respectivă, dar și asupra procurorului de caz și a superiorului acestuia, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, cu promisiunea că va asigura soluționarea cauzei fără trimiterea în judecată a făptuitoarei.

Astfel, cu prilejul a două întâlniri, agentul de poliție Vieru Sergiu Vasile ar fi primit de la numitul C.C. în scopul precizat anterior, sumele de 25.000 de lei, respectiv 40.000 de lei.

La data de 24.09.2025, în contextul în care numitul C.C. dobândise calitatea de inculpat în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, în cadrul unor discuții purtate cu primul la domiciliul acestuia, suspectul Vieru Sergiu Vasile ar fi pretins de la acesta suma de 15.000 de euro, în vederea exercitării influenței asupra organului de urmărire penală care instrumentează cauza penală respectivă, cu promisiunea că acesta nu va fi supus unei măsuri preventive privative de libertate, respectiv că va determina o soluție favorabilă care să nu presupună trimiterea în judecată a numitului C.C.

Ulterior, la data de 25.09.2025, cu prilejul unei întâlniri derulate pe raza orașului Târgu Neamț, persoana în cauză ar fi remis agentului de poliție Vieru Sergiu Vasile în scopul precizat anterior, sumele de 9.000 de euro și 5.200 de lire sterline (în total echivalentul a aproximativ 14.950 euro), moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, se arată într-un comunicat DNA, în care se mai precizează că suspectului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile.

Știrea inițială

Polițistul, agent la o secție de poliție dintr-un sat din județul Neamț, a fost prins în flagrant astăzi, după ce a primit de la un denunțător sumele de 9.000 euro și 5.200 lire sterline (în total echivalentul a aproximativ 15.000 euro), potrivit surselor judiciare citate de Digi24.ro.

El promisese că, în schimbul banilor, va interveni pe lângă organele de anchetă pentru ca cel care l-a denunțat să nu fie arestat și trimis în judecată într-un dosar penal în care era acuzat de fapte cu violență împotriva fostei sale concubine și de fapte de influențare a declarațiilor.

Potrivit anchetatorilor, polițistul mai primise de la același denunțător încă 13.000 de euro în cursul acestui an, după ce concubina bărbatului fusese prinsă conducând mașina fără permis.

Polițistul i-a cerut individului bani pentru a interveni la procurorii care urmau să ancheteze dosarul pentru a încheia cu o soluție de netrimitere în judecată a concubinei acestuia.

Surse judiciare au precizat că bărbatul i-a dat polițistului 25.000 de lei și 40.000 lei în două tranșe, echivalent a aproximativ 13.000 de euro, din cei 15.000 de euro solicitați de polițist.

