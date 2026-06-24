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Pompieri condamnați pentru fraude, după ce au mințit că au găzduit refugiați ucraineni și au obținut bani din programul de sprijin

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ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Trei pompieri din Maramureș și Satu Mare au fost condamnați de Tribunalul Militar, după ce au obținut ilegal fonduri din programul destinat refugiaților ucraineni. Cei trei ar fi mințit că au găzduit refugiați, pentru a beneficia de sprijin financiar de stat.

 

Cei trei pompieri militari de la ISU Maramureș și Satu Mare au fost condamnați de Tribunalul Militar Cluj după ce a obținut ilegal bani din programul de sprijin destinat refugiaților ucraineni.

Conform site-ului Clujenii.ro, între noiembrie 2022 și mai 2023, aceștia au depus documente prin care au declarat că au găzduit refugiați, deși unele persoane nu au locuit deloc la adresele indicate sau au stat mult mai puțin decât era trecut în acte.

Instanța a stabilit că aceștia au profitat de vulnerabilitățile sistemului de decontare introdus după izbucnirea războiului din Ucraina, pentru a încasa bani din fonduri publice. Prejudiciul total depășește 133.000 lei. Acum, unul dintre pompieri este obligat să restituie aproape 37.000 lei, iar altul peste 96.000 lei.

Cei trei au fost condamnați la închisoare cu suspendare, iar cea mai mare pedeapsă a fost aplicată unui plutonier major de la ISU Maramureș, care a fost condamnat la 2 ani și opt luni de închisoare cu suspendare pentru obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Editor : A.P.

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