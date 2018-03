Povestea bărbatului care, deși e viu, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului

O soţie furioasă din Bârlad şi-a transformat în fantomă partenerul cu care se certase. L-a declarat mort în timp ce omul era plecat la muncă în Turcia, iar când bărbatul s-a întors în ţară poliţiştii de frontieră l-au anunţat că nu mai există. Judecătorii în faţa căror a apărut cerând să fie anulat certificatul de deces nu l-au putut ajuta: a trecut perioada în care putea face contestaţie, aşa că este imposibil să se întoarcă printre cei vii.

„Toată lumea ştia că e mort. Mort la turci”, spune o vecină.

Vecinii lui Constantin Reliu au aflat de la soţia lui că bărbatul a murit. Ce-i drept, a fost la un pas să piară. Cutremurul din 1999 l-a prins în Turcia. Aproape 18.000 de oameni s-au stins atunci. El a fost unul dintre cei peste 40.000 de răniţi.

„La cutremur am fost jumătate rupt, jumătate rupt, oasele, totul. Jumătate. Nici nu am crezut că mai trăiesc. La cutremur nu a fost atâta emoție, după cutremur, câte emoții au fost când am venit”, povestește Constantin Reliu.

Bărbatul a murit însă de-a binelea pentru soţia lui acum doi ani. Supărată că omul nu mai vine acasă, i-a declarat decesul la starea civilă. Iar când bărbatul a venit în ţară, acum câteva luni, a aflat cu stupoare că nu mai există.

„A venit șeful vămii Otopeni, m-a chemat după birou, mi-a deschis calculatorul și mi-a arătat, uite: Constantin Reliu decedat cu pârâtul Constantin Ioana, soția”, mai spune bărbatul.

Bărbatul declarat mort de soţie mai are căi de atac în instanţă și spune că doreşte să se reîntoarcă în Turcia, unde ar avea o firmă, dar pentru a-şi redobândi identitatea, trebuie să se adreseze din nou instanţei. Problema este că nu are bani să angajeze avocat şi nici să plătească toate cheltuielile.