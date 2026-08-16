Precizările CCR în urma întâlnirii dintre președinta Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan

În urma materialelor din presă și unor poziții din partea unor instituții publice precum Consiliului Superior al Magistraturii, al președinților curților de apel și a unei scrisori din partea președinților tribunalelor, CCR a dat publicității în această seară un comunicat. Acesta vine a doua zi după ce și președinta CCR făcuse anumite precizări.

„Funcția de președinte al Curții Constituționale presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale”, spune comunicatul CCR.

„În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”.

„Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată”.

„Totodată, conduita constantă și publică, precum reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”, mai arată comunicatl CCR.

Întâlnirea de la Senat

Potrivit informațiilor apărute în presă, Simina Tănăsescu s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Întâlnirea a avut loc în timp ce Abrudean era plecat la Cluj.

Contextul întâlnirii este legat de faptul că, lunea care vine, CCR urmează să reia dezbaterile asupra sesizărilor de neconstituționalitate privind Legea integrității.

CCR a precizat că președinta instituției, Elena-Simina Tănăsescu, nu a discutat cu premierul interimar Ilie Bolojan cauze aflate pe rolul Curții, după informațiile apărute în presă despre o întâlnire între cei doi.

CCR urmează să se pronunțe pe Legea integrității

Curtea Constituțională a amânat pentru luni, 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.

Președintele Nicușor Dan a susținut, în sesizarea publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale, că actul normativ a fost adoptat de Parlament cu încălcarea unor norme și principii constituționale.







Editor : Sebastian Eduard