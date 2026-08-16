Live TV

Precizările CCR în urma întâlnirii dintre președinta Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan

Data publicării:
ID208103_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a României. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Întâlnirea de la Senat CCR urmează să se pronunțe pe Legea integrității

În urma materialelor din presă și unor poziții din partea unor instituții publice precum Consiliului Superior al Magistraturii, al președinților curților de apel și a unei scrisori din partea președinților tribunalelor, CCR a dat publicității în această seară un comunicat. Acesta vine a doua zi după ce și președinta CCR făcuse anumite precizări.

„Funcția de președinte al Curții Constituționale presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale”, spune comunicatul CCR.

„În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”.

„Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată”.

„Totodată, conduita constantă și publică, precum reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”, mai arată comunicatl CCR.

Întâlnirea de la Senat

Potrivit informațiilor apărute în presă, Simina Tănăsescu s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Întâlnirea a avut loc în timp ce Abrudean era plecat la Cluj.

Contextul întâlnirii este legat de faptul că, lunea care vine, CCR urmează să reia dezbaterile asupra sesizărilor de neconstituționalitate privind Legea integrității.

CCR a precizat că președinta instituției, Elena-Simina Tănăsescu, nu a discutat cu premierul interimar Ilie Bolojan cauze aflate pe rolul Curții, după informațiile apărute în presă despre o întâlnire între cei doi.

CCR urmează să se pronunțe pe Legea integrității

Curtea Constituțională a amânat pentru luni, 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.

Președintele Nicușor Dan a susținut, în sesizarea publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale, că actul normativ a fost adoptat de Parlament cu încălcarea unor norme și principii constituționale.


 

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
1
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma...
nicusor dan mirabela gradinaru
2
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Robbie Williams
3
Robbie Williams a primit un diagnostic surprinzător la 52 de ani: „Explică atât de multe!"
Sfânta Maria Mare și Mică. Foto Getty Images
4
Care este diferența dintre Sfânta Maria Mare și cea Mică. Semnificația sărbătorilor din...
Simina Tănăsescu.
5
Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan...
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
Digi Sport
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla csm de la intrare in institutie
Reacția CSM la întâlnirea dintre șefa CCR şi Ilie Bolojan: A generat întrebări legitime. O clarificare e necesară
Senat 0
Scandalul întâlnirii dintre Ilie Bolojan și șefa CCR ajunge în Parlament. PACE cere comisie de anchetă
Evenimente de Ziua Marinei Române 2026. Foto Inquam/ Costin Dinca
Ziua Marinei. Exerciții militare în fața a mii de spectatori la Constanţa. Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mesajul lui Ilie Bolojan după victoria lui David Popovici: „Performanţa adevărată se construieşte cu răbdare, nu arzând etape”
claudiu manda
Manda, către Bolojan: „Poate că este timpul să faceţi şi dumneavoastră un sacrificiu. Plecaţi”
Recomandările redacţiei
soldat rus militar rus rusia
Una dintre cele mai sângeroase luni ale războiului din Ucraina: NY...
avion f18
Primele imagini din timpul misiunii de doborâre a dronei care a...
Drone kamikaze Shahed.
Ministerul Apărării din R. Moldova: Drona doborâtă la Galaţi este de...
Platforma Neptun Alpha
Aripă provenită de la o dronă, recuperată din Marea Neagră, din...
Ultimele știri
Accesul către Lacul Scropoasa şi Cascada 7 Izvoare din Munţii Bucegi, întrerupt din cauza ruperii unui pod. Avertismentul Salvamont
Mesajul șefului diplomației estoniene după ce o dronă a fost doborâtă în Galați: „Amenințarea la adresa NATO va persista”
Scandal în Cehia: Premierul Babis a cules flori dintr-un parc național și și-a pus filmul pe Facebook. „Dacă trebuie, plătesc amendă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Li s-a spus că șansele de a deveni părinți sunt aproape zero. Ce a urmat i-a uimit chiar și pe medici: „A...
Cancan
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Fanatik.ro
UEFA, decizie drastică pentru Florin Prunea după filmarea controversată de la Tiraspol: „E ce trebuie?”
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Joao Paulo! Prima reacție a lui Gigi Becali. Update exclusiv
Adevărul
Farul, lumina care veghează de milenii drumul oamenilor mării: de la hangiul Toma Radicevic care ardea seu la...
Playtech
Meseriile pe care tinerii le-au ocolit ani la rând sunt acum la mare căutare. Salariile ajung la 7.000 de euro
Digi FM
Alina Pușcău, noi detalii despre lupta cu cancerul: „Mi-a fost rău. E greu, dar Dumnezeu face minuni”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: prins la mijloc în bătaia dintre fosta și actuala soție, a leșinat și a ajuns la spital...
Pro FM
De ce îi punea Michael Jackson pe copiii lui să poarte măști în public. Fiica lui povestește: "Atunci avea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Povestea cutremurătoare a armatei orbilor: unul dintre cele mai atroce acte de cruzime împotriva...
Newsweek
Ce pensie va avea un pensionar care a muncit 35 ani pe un salariu între 4.000 și 5.000 lei?
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Rață prinsă cu „viteză excesivă” în Elveția. O rață a zburat prea repede și acum 7 ani, în același loc
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...