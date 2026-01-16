Premieră în România: Ordin de protecție împotriva unei mame care, timp de 6 ani, și-a ținut copilul departe de tatăl său

Premieră în România și o sancțiune exemplară dată unui părinte care, timp de șase ani jumătate, i-a refuzat fostului partener dreptul de a-și vedea copilul. A fost emis pentru prima dată un ordin de protecţie pentru violenţă psihologică asupra unui minor.

Un copil a fost ținut departe de tatăl său timp de 6 ani și jumătate, deși existau mai multe hotărâri judecătorești care constatau abuzul psihologic și alienare parentală la care a fost supus copilul.

Acum, într-o decizie considerată fără precedent, o instanță a emis un ordin de protecție exclusiv pentru violență psihologică și socială care obligă mama să păstreze distanța față de propriul copil și să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere. Măsura a fost extinsă și asupra familiei materne, care ar fi contribuit la alienarea parentala.

În urma deciziei, copilul a ajuns alături de tată.

Instanța a motivat emiterea primului ordin de protecție pentru alienare parentală prin recunoașterea acesteia ca formă gravă de violență psihologică și abuz emoțional asupra copilului, fără a necesita urme fizice vizibile.

Cazul a fost făcut public de deputata Alina Gorghiu pe pagina de Facebook. „Pentru prima dată, justiția din România a emis un ordin de protecție pentru alienare parentală și violență psihologică asupra unui copil. Nu vorbim despre lovituri sau urme vizibile. Vorbim despre ani de abuz emoțional, despre ruperea forțată a legăturii dintre copil și părinte. Un copil a fost ținut 6 ani și jumătate departe de unul dintre părinți. Deși alienarea parentală fusese constatată anterior, copilul a rămas expus. Acum, instanța a spus limpede: menținerea copilului lângă agresor este mai traumatizantă decât separarea pentru protecție,” se arată în postare.

Editor : A.P.