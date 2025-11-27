Live TV

Preşedinta CSM: „Am devenit o adevărată ţintă a unei campanii de ură”

Elena Costache, președinta CSM. Foto: Captură Digi24
Preşedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, a declarat joi că magistraţii au devenit ţinta unei campanii de ură, după ce au fost supuşi „unui veritabil asediu din partea unor lideri politici”. CSM a dat aviz negativ pe reforma pensiilor magistraților, în ședința de azi.

„Am fost supuşi unui veritabil asediu din partea unor lideri politici care au ajuns să influenţeze în asemenea manieră opinia publică, încât am devenit o adevărată ţintă a unei campanii de ură, de denigrare, de dezinformare, în care toate reacţiile noastre fireşti într-o astfel de luptă au fost prezentate într-o manieră neconformă realităţii. Ştiţi cu toţii şi este de notorietate că cel puţin de şase luni de zile ne-am desfăşurat activitatea în nişte condiţii cu care nu ştiu dacă Consiliul, ca instituţie, s-a mai confruntat, poate doar vechiul Consiliu în perioada 2018 - 2019 când cu modificările la Legile Justiţiei. Totuşi, chiar şi în aceste condiţii, apreciez că fiecare dintre noi, în calitate de membri, dar şi instituţia în sine a dat dovadă de bună credinţă şi toate reacţiile noastre au fost pe măsura atacurilor şi a acestei campanii de denigrare dusă dincolo de bun simţ, dincolo de criticile inerente şi permise într-un stat democratic”, a declarat Elena Costache, în cadrul şedinţei plenului CSM, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că reacţiile magistraţilor au fost pe măsura atacurilor la care au fost supuşi.

„S-a ajuns ca justiţia să reprezinte principala problemă în această ţară, ca justiţia să fie tratată ca o chestiune care trebuie scoasă în afara oricărui sistem democratic, care trebuie demonizată şi fără rezolvarea acestei probleme ţara nu-şi poate parcurge drumul european, se susţine. Consider că toate reacţiile noastre au fost pe măsura atacurilor la care am fost supuşi şi că noi am avut la bază, contrar celor afirmate public în numeroase rânduri, doar ideea de salvgardare, de apărare şi de consolidare a statutului. Nu am alergat după privilegii, pentru că nu avem astfel de privilegii, nu am alergat după bani, nu am alergat după nimic din ceea ce ar putea să ne întărească aşa-zisa putere, pentru că puterea noastră este cea dată de Constituţie. Şi dacă am făcut ceva în toată această perioadă de timp nu a fost decât să luptăm pentru apărarea independenţei, independenţă a cărei prezervare are un impact direct asupra cetăţeanului, asupra justiţiabilului ca fiind cel care beneficiază de actul de justiţie”, a mai spus preşedinta CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul modificat al pensiilor magistraţilor, după ce a fost adăugat pe ordinea de zi a plenului de joi.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost pus săptămâna trecută în procedură de transparenţă decizională, iar CSM avea termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraţilor va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. De asemenea, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Pe 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni au avut loc discuţii pe tema pensiilor magistraţilor, cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, a liderilor coaliţiei de guvernare şi reprezentanţilor judecătorilor şi procurorilor, discuţii care au înregistrat însă un eşec.

Magistraţii solicitau ca pensia lor să fie aproape la acelaşi nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Proiectul iniţial al reformei pensiilor magistraţilor a fost declarat neconstituţional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc şi Mihaela Ciochină. Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

