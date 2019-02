Şefa ICCJ acuză atacuri ale politicului asupra justiției și face referire la interesele lui Liviu Dragnea

Preşedintele instanţei supreme acuză atacuri ale politicului asupra sistemului judiciar. Cristina Tarcea a făcut referire miercuri la interese ale preşedintelui Camerei Deputaţilor. Cristina Tarcea a vorbit, la CSM, şi despre anumite discuţii „interesante” pe care susţine că le-a avut cu şeful Curţii Constituţionale şi cu Avocatul Poporului.

„În ultima vreme tot vorbim despre abuzuri. Trebuie să ne uităm foarte atent la toate instituțiile care comit abuzuri. Așa cum am explicat, o să vedeți și de ce apreciez că e un abuz”, a declarat Cristina Tarcea la intrarea în CSM, acolo unde s-a prezentat pentru a răspunde unei proceduri judiciare deschide împotriva ei de Inspecția Judiciară.

Întrebată de jurnaliști care ar fi motivul acestui abuz și ce ar urmări, Cristina Tarcea a răspuns: „Vă mai aduceți aminte declarațiile politice din luna august și septembrie că la ICCJ se refuză a se aplica legea? Vă mai aduceți aminte de interesul direct al președintelui Camerei Deputaților în organizarea completurilor de 5? De aceea am spus că am multe declatii interesante de făcut: despre o discuție pe care am avut-o cu președintele CCR legată de decizia de constatare a conflictului de constituționalitate, despre o discuție la fel de interesantă cu domnul Ciorbea.. Dar toate la timpul lor”.

Este o premieră în justiţie ca preşedintele instanţei supreme să fie citat în calitate de acuzat într-o procedură disciplinară a Inspecției Judiciare.

La 19 decembrie, Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de judecătoarea Cristina Tarcea pentru refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu şi pentru nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a CSM, care va decide cu privire la răspunderea judecătorului. Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătoarea Cristina Tarcea, a afirmat miercuri, la Consiliul Superior al Magistraturii, că acţiunea disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară pe numele său este „un abuz”. Ea a spus, la sosirea la CSM, că doreşte să facă declaraţii în apărarea sa în faţa Secţiei pentru judecători în materie disciplinară.

Președinta Înaltei Curți a distribuit jurnaliştilor aflaţi la CSM mai multe pagini în care afirmă că acţiunea disciplinară împotrva sa are „vădit caracter politic” şi are loc în contextul în care sistemul juridic este subminat sub pretextul reformării. Ea reclamă faptul că în 2018 au fost iniţiate toate procedurile pentru schimbarea persoanelor cu funcţii de conducere de la toate instituţiile din sistemul judiciar. Tarcea mai susține că procedura disciplinară împotriva sa este necesară pentru că preşedintele ICCJ nu poate fi revocat decât pentru management necorespunzător sau în urma aplicării unei sancţiuni disciplinare. (surse: Digi24, Agerpres, News.ro)

