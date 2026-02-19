Live TV

Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru ale judecătorilor care cer să se pensioneze

liviu gheorghe odagiu
Judecătorul Liviu Gheorghe Odagiu, președintele CSM Foto via News.ro

Preşedintele Consiliul Superior al Magistraturii, judecătorul Liviu Gheorghe Odagiu, fost preşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia, reclamă faptul că Administraţia Prezidenţială solicită judecătorilor de penal care depun documente pentru pensionare date privind numărul dosarelor pe care le au în lucru şi riscul ca faptele să se prescrie, Odagiu susţinând că este pentru prima dată când un preşedinte cere astfel de detalii înainte de a semna decretul de pensionare pentru un magistrat. Reprezentantul CSM spune de asemenea că Preşedinţia nu cere astfel de detalii şi pentru judecătorii care judecă speţe în materie civilă.

Liviu Gheorghe Odagiu a explicat, joi seară, la prezentarea bilanţului Curţii de Apel din Alba Iulia, că preşedintele Nicuşor Dan este primul preşedinte care nu a semnat decrete de pensionare pentru judecătorii în materie penală, solicitând date legate de riscul de prescriere a dosarelor pe care aceştia le au pe rol. El spune că „nicio dispoziţie legală nu îi dă dreptul preşedintelui României să solicite informaţii concrete dintr-un dosar”, transmite News.ro.

„Până la preşedintele actual al României, niciodată Administraţia Prezidenţială nu a cerut informaţii suplimentare. La ora actuală, exclusiv pentru judecătorii care judecă în materie penală, exclusiv pentru dânşii, Administraţia Prezidenţială solicită informaţii referitoare la numărul de dosare aflate pe rol şi, ceea ce mie mi se pare foarte grav, la situaţia inculpaţilor din dosar, în sensul să dacă există un risc sau nu de prescriere a infracţiunilor, câte dosare sunt în această situaţie şamd. Or, ca să apreciezi dacă se prescrie sau nu răspunderea pentru o faptă penală, tu faci un adevărat act de judecată. Eu, ca să pot să răspund preşedintelui României, ar trebui fie să întreb pe judecătorul cauzei şi să-l oblig să încalce legea spunându-mi care este părerea lui, dacă se prescrie, fie să încalc chiar eu legea, solicitând dosarele şi să verific eu. Şi faptul că verific eu nu înseamnă că aşa este, fiindcă cel care stabileşte dacă răspunderea penală pentru o faptă este prescrisă sau nu este exclusiv judecătorul cauzei atunci când pronunţă hotărârea într-un dosar. În acest context, cred că nu putem să furnizăm asemenea informaţii şi am convingerea fermă că atâta timp cât eu voi semna hârtiile care se înaintează preşedintelui României niciodată nu voi încălca legea doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie pentru semnarea decretelor”, a declarat Liviu Gheorghe Odagiu, joi.

Potrivit acestuia, „cu colegii din civil nu este o problemă” atunci când documentele lor ajung la Administraţia Prezidenţială pentru a fi semnate în vederea pensionării.

„Se creează două situaţii contradictorii: colegii din civil pot să se pensioneze liniştiţi - pensionarea este un drept al judecătorului, nu al preşedintelui României să aprecieze dacă are sau dreptul, poate să aprecieze dacă un judecător întruneşte sau nu condiţiile - şi judecătorul din penal, care, ce să vezi, preşedintele României refuză să semneze decretele de pensionare. Sunt situaţii din luna decembrie în care preşedintele României nu a semnat decretele de pensionare deşi CSM a trimis toată documentaţia pe care legea îl obligă să o trimită”, a adăugat reprezentantul judecătorilor în CSM.

Întrebat dacă este vorba despre un abuz al preşedintelui, Liviu Gheorghe Odagiu, a răspuns că „este dur termenul” de „abuz”.

„Dar în mod sigur nu este o conduită pe care vreo dispoziţie legală să i-o impună preşedintelui României”, a adăugat Odagiu.

La jumătatea anului trecut, CSM şi preşedintele Nicuşor Dan au avut o dispută legată de refuzul preşedintelui de a semna decretele de pensionare pentru mai mulţi magistraţi.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reclamat, într-o scrisoare deschisă trimisă în luna iulie preşedintelui Nicuşor Dan, „un adevăraţ blocaj” în derularea procedurilor de numiri şi pensionări ale magistraţilor. Forul care îi reprezintă pe judecători şi procurori atrage atenţia că 51 de decrete – 29 de propuneri de eliberare şi 22 de propuneri de numire – au fost trimise preşedintelui însă acesta a semnat doar un decret.

„Într-un singur caz s-a dat curs propunerii Consiliului Superior al Magistraturii şi a fost eliberat din funcţie un judecător care oricum nu mai putea fi menţinut în activitate, intrucât împlinea vârsta maximă de 70 de ani până la care este permisă îndeplinirea acestei funcţii. În toate celelalte situaţii, procedurile de numire şi eliberare din funcţie nu au fost finalizate în vreun fel, iar acest fapt este inexplicabil, nefiind oferit vreun argument din partea Administraţiei Prezidenţiale, care să îl justifice. Tergiversarea, fără nicio explicaţie, a acestor proceduri generează consecinţe negative în activitatea instanţelor, întrucât judecătorii pentru care s-a propus eliberarea din funcţie nu mai pot participa la şedinţele de judecată, iar până la eliberarea din funcţie posturile acestora nu pot fi ocupate de alţi judecători, fapt care perturbă semnificativ procedurile judiciare”, susţinea CSM.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, că este unul dintre politicienii care chiar înţeleg problemele cu care se confruntă sistemul judiciar, de aceea a cerut Consilului Superior al Magistraturii să-l considere un partener. El a precizat că nu a semnat cererile de pensionare ale unor magistraţi pentru că erau incomplete.

El a explicat că a primit „vreo 40-50 de cereri de pensionare”.

„În primul moment, în momentul în care m-am uitat la ele, am văzut că cererile sunt incomplete, adică era doar o rezoluţie, sau în fine nu ştiu cum se numeşte, actul administrativ al CSM-ului, dar nu şi toate actele pe care ei le primiseră de la judecători / procurori. Am solicitat ca dosarele să fie completate. Asta s-a întâmplat”, a explicat preşedintele.

El a menţionat atunci că va semna pentru pensionarea magistraţilor după ce va avea timp să se uite peste documentele primite.

