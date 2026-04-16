Președintele Dan anunță că referendumul din sistemul de justiție va avea loc „nu mai departe de o lună”

2025-12-21-9343-scaled-e1767708156491
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă pe tema sistemului de justiție din România, la Palatul Cotroceni din București, 21 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre referendumul din sistemul de justiţie că îl va declanşa nu mai departe de o lună, din momentul ăsta.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Europa FM dacă mai face referendumul din sistemul de justiţie.

„Sigur că da. De la momentul în care l-am anunţat, ne-am apucat de structura informatică, nu cred că mai departe de o lună, din momentul ăsta”, a spus preşedintele despre momentul în care va declanşa referendumul.

Despre sensul acestui referendum, după ce a făcut numirile în justiţie, Nicuşor Dan a afirmat că „Parchetul este numai o parte din lumea justiţiei”.

„Parchetul se ocupă de cercetarea penală a presupuselor infracţiuni. Când avem o componentă de judecători în sfera penală, avem o componentă de judecători în sfera civilă, şi de raportul între judecători”, a arătat el.

