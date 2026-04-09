Președintele Nicușor Dan a motivat refuzul pentru numirea lui Gill-Julien Grigore Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct DIICOT

Administrația Prezidențială a anunțat oficial că Nicușor Dan a semnat decretele de numire pentru procurorii aleși în funcții de conducere la Parchetul General, DIICOT și DNA. În același timp, președintele a motivat refuzul în cazul numirii lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror adjunct al DIICOT.

Așa cum președintele a anunțat în conferința de presă de miercuri seară, un singur procuror dintre cei propuși de ministrul Justiției a fost refuzat de Nicușor Dan.

Astfel, Administrația Prezidențială a anunțat semnarea următoarelor decrete:

Decret pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea domnului Ioan-Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea domnului Codrin-Horațiu Miron în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea domnului Marius-Ionuț Voineag în funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;

Decret pentru numirea domnului Marius-Ionel Ștefan în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea doamnei Marinela Mincă în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;

Decret pentru numirea domnului Alex-Florin Florența în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026.

De ce a fost respins Gill-Julien Grigore Iacobici pentru șefia adjunctă a DIICOT

Nicușor Dan a motivat refuzarea numirii lui Gill-Julien Grigore Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT invocând „exigențele de competență profesională, integritate și credibilitate instituțională necesare pentru exercitarea funcțiilor de conducere”.

„Președintele României reține că legitimitatea unui instituții a statului de drept se întemeiază atât pe actele pe care le emite respectiva instituție, cât și pe respectarea celor mai înalte standarde de credibilitate la nivelul conducerii sale”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Președintele mai arată că, pentru DIICOT, „credibilitatea acestei instituții față de societate, precum și față de actorii instituționali și partenerii externi este esențială pentru atingerea obiectivelor instituției” și că funcția pentru care a fost propus „implică un standard înalt de integritate”.

„În cazul candidatului propus în persoana domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici, au fost relevate în spațiul public o serie de aspecte, unele consfințite și prin hotărâri judecătorești definitive, care ar putea afecta standardul de credibilitate instituțională al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuțiilor prevăzute de lege”, se mai arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

