Live TV

Președintele Nicușor Dan a motivat refuzul pentru numirea lui Gill-Julien Grigore Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct DIICOT

Data publicării:
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
De ce a fost respins Gill-Julien Grigore Iacobici pentru șefia adjunctă a DIICOT

Administrația Prezidențială a anunțat oficial că Nicușor Dan a semnat decretele de numire pentru procurorii aleși în funcții de conducere la Parchetul General, DIICOT și DNA. În același timp, președintele a motivat refuzul în cazul numirii lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror adjunct al DIICOT.

Așa cum președintele a anunțat în conferința de presă de miercuri seară, un singur procuror dintre cei propuși de ministrul Justiției a fost refuzat de Nicușor Dan.

Astfel, Administrația Prezidențială a anunțat semnarea următoarelor decrete:

  • Decret pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;
  • Decret pentru numirea domnului Ioan-Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;
  • Decret pentru numirea domnului Codrin-Horațiu Miron în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;
  • Decret pentru numirea domnului Marius-Ionuț Voineag în funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;
  • Decret pentru numirea domnului Marius-Ionel Ștefan în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;
  • Decret pentru numirea doamnei Marinela Mincă în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;
  • Decret pentru numirea domnului Alex-Florin Florența în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026.

Nicușor Dan a motivat refuzarea numirii lui Gill-Julien Grigore Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT invocând „exigențele de competență profesională, integritate și credibilitate instituțională necesare pentru exercitarea funcțiilor de conducere”.

„Președintele României reține că legitimitatea unui instituții a statului de drept se întemeiază atât pe actele pe care le emite respectiva instituție, cât și pe respectarea celor mai înalte standarde de credibilitate la nivelul conducerii sale”, potrivit Administrației Prezidențiale. 

Președintele mai arată că, pentru DIICOT, „credibilitatea acestei instituții față de societate, precum și față de actorii instituționali și partenerii externi este esențială pentru atingerea obiectivelor instituției” și că funcția pentru care a fost propus „implică un standard înalt de integritate”.

„În cazul candidatului propus în persoana domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici, au fost relevate în spațiul public o serie de aspecte, unele consfințite și prin hotărâri judecătorești definitive, care ar putea afecta standardul de credibilitate instituțională al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuțiilor prevăzute de lege”, se mai arată în comunicatul Administrației Prezidențiale. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Petrolier
1
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Alegeri Ungaria
2
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Reacții din partide și societatea civilă după numirile lui Nicușor Dan la șefia parchetelor. Mesaje împărțite între liderii politici
sigla pnl
PNL cere demisia vicepreşedintelui CJ Argeş, de la PSD, vizat de un dosar de corupţie
radu marinescu pe holul guvernului
Mesajul ministrului Marinescu pentru noii șefi de parchete, după ce Nicușor Dan a semnat numirile
nicusor dan 2
Nicuşor Dan: Voi merge des la şedinţele CSM. Șeful statului nu renunță la consultarea în justiție
nicusor dan 1
Nicușor Dan, noi declarații în scandalul pozelor trucate din campania electorală
Recomandările redacţiei
NEW YORK, NY - APRIL 07: Russian ambassador to the United Nations Vasily Nebenzya votes during the United Nations Securi
Pacientul e slăbit, dar mai sunt speranțe. ONU și UE, posibile...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul...
profimedia-1089695865
Festivalul de Film de la Cannes 2026: „Fjord”, de Cristian Mungiu, în...
dragos pslaru fb
„Nu există scenariu fără implementare”. Pîslaru: Guvernul...
Ultimele știri
Nou scandal între George Clooney și Donald Trump: actorul îl acuză de „crime de război”. Cum a răspuns Casa Albă
Atacurile Israelului în Liban „pun la grea încercare armistițiul dintre SUA și Iran”, avertizează șefa diplomației UE
Benjamin Netanyahu amenință că Israelul va continua să lovească Hezbollah: „Mesajul nostru este clar”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Fanatik.ro
Ce ”ofertă” de nerefuzat a primit Mircea Lucescu de la Ion Țiriac în 2024: ”Eu îți fac stadionul!” Decizia...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce se pregătește pe Arena Națională în timp ce lumea își ia adio de la Mircea Lucescu. Imagini cu două zile...
Adevărul
Singurul an în care nu s-a aprins Lumina Sfântă de la Ierusalim
Playtech
Cât costă motorina şi benzina azi. Tabel cu evoluţia preţurilor la cele mai importante benzinării
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emoționant! Răzvan Lucescu i-a prins de mâini pe Edi și Anghel Iordănescu și le-a spus 6 cuvinte la...
Pro FM
Sia, atac dur la fostul soț, după ce s-a aflat cât va trebui să-i plătească pensie alimentară: „Tații buni...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
O pisică a ajuns la tribunal! Stăpâna, obligată să plătească pentru „vizitele” nepoftite ale motanului
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...